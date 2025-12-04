Hannah, matemática de 17 años, sobre su solución a la conjetura que nadie resolvió en 40 años: "Aprendí leyendo sobre álgebra"

Las claves nuevo Generado con IA Hannah Cairo, una estudiante de 17 años, refutó la conjetura de Mizohata-Takeuchi, un problema matemático sin resolver desde hace 40 años. No solo resolvió el problema, sino que propuso un contraejemplo que demuestra que la conjetura no siempre se cumple. Presentó su trabajo en el Congreso Internacional sobre Análisis Armónico y Ecuaciones en Derivadas Parciales en España, sorprendiendo a la comunidad matemática. Cairo estudió matemáticas avanzadas leyendo libros y asistiendo a clases universitarias en Berkeley, y expresó su vocación de ayudar a otras personas a través de la enseñanza.

Con tan sólo 17 años, la estudiante Hannah Cairo ha conseguido dejar a los matemáticos del mundo con la boca abierta. Su hazaña fue refutar la conjetura de Mizohata-Takeuchi, un problema matemático planteado hace unos 40 años, en la década de 1980.

No sólo consiguió resolver una conjetura que otros matemáticos más experimentados no habían logrado solucionar, sino que además propuso un contraejemplo. Es decir, aportó un caso en el que esta conjetura de Mizohata-Takeuchi no se cumplía.

Cairo presentó su trabajo en España, en el Congreso Internacional sobre Análisis Armónico y Ecuaciones en Derivadas Parciales que organizan el Instituto de Ciencias Matemáticas (Icmat) y la Universidad Autónoma de Madrid y celebrado en San Lorenzo de El Escorial.

En el evento se dieron cita prestigiosos matemáticos de la comunidad del análisis armónico, una disciplina que comenzó en el siglo XIX con el francés Joseph Fourier. Este matemático descompuso la función del calor, una ecuación, en una suma de senos y cosenos.

La técnica que surge de ello se conoce como series de Fourier y han tenido múltiples aplicaciones. De hecho, aunque los expertos en análisis armónico deseaban que la conjetura fuera cierta, se mostraron entusiasmados por la resolución de este problema.

Y más teniendo en cuenta quién era la persona que lo había hecho. "Cuando me mudé a Estados Unidos desde Nassau [en Bahamas, donde nació], me integré al sistema educativo como estudiante de instituto, aunque tomaba clases en la Universidad de Berkeley", dijo Cairo.

"Escribía a los profesores, les decía qué libros había leído sobre el tema y les preguntaba si podía asistir a sus clases. Muchos me dijeron que sí", relata. Así fue como conoció a Ruixiang Zhang, el profesor que le propuso estudiar esta conjetura sin resolver.

La vocación de Cairo

Cairo recuerda que se obsesionó con este problema matemático y después de unos meses de trabajo consiguió dar con el contraejemplo que demostró que no siempre se cumple la conjetura. La adolescente también contó que le costó convencer a su profesor de que estaba en lo cierto.

"Una vez obtenido el primer contraejemplo, intenté reformular todo el problema en el espacio de frecuencias. Y observé cómo se veía, de esta manera, mi construcción. Entonces me di cuenta de que, en realidad, había otra forma mucho más sencilla de diseñar un contraejemplo", apuntó Cairo a El País.

Tal y como cuenta este periódico, Cairo no se dejó intimidar por la audiencia del congreso y, de hecho, disfrutó de la exposición de su trabajo. De hecho, la adolescente confiesa que le gusta dar clase a otros estudiantes y que su vocación es "ayudar a otras personas".

"Siempre quise ser matemática, pero no sabía realmente lo que significa hasta que aprendí álgebra abstracta, a través de libros. Es curioso, porque el álgebra abstracta está en el lado opuesto de las matemáticas que hago ahora", cuenta Cairo.

Y sigue, entre risas: "En realidad, al principio pensaba que me dedicaría a la teoría de números. Con trece o catorce años escribí un artículo sobre teoría de números, pero trataba sobre un problema que no le importaba a nadie".