Retiran lotes de sopas Knorr por la presencia de piezas de metal y caucho: estos son los productos afectados en España

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aesan) ha alertado de la presencia de piezas de metal y caucho en sopa deshidratada de la marca Knorr tras el aviso de Rumanía, según ha informado este miércoles en un comunicado.

AESAN ha tenido conocimiento a través del Sistema de la Red de Alerta Alimentaria Europea (RASFF) de la notificación de alerta trasladada por las autoridades sanitarias de Rumanía "relativa a la presencia de piezas de metal y caucho en sopa deshidratada".

Se trata de los lotes 527922C93 y 528022C93 del producto sopa de pollo con fideos de la marca Knorr, envasado a temperatura ambiente, con fecha de caducidad para abril de 2027. Los datos del producto figuran a continuación:

Nombre del producto: Sopa de pollo con fideos

Nombre de marca: Knorr

Aspecto del producto: Envasado

Número de lote: 527922C93 y 528022C93

Fecha de caducidad: 04/2027

Peso de unidad: 63 g

Temperatura: Ambiente

De acuerdo con la información disponible, la distribución inicial ha sido a Andalucía, Baleares, Cataluña, Canarias, Castilla-La Mancha, Galicia y Madrid, si bien la Aesan no ha descartado que puedan existir redistribuciones a otras comunidades autónomas.

Según fuentes de Unilever, empresa de la marca Knorr, el producto ya ha sido identificado, con la cantidad limitada en los clientes afectados, y bloqueado y retirado de los lineales de los supermercados además de estar en contacto con las autoridades "con toda la gestión en marcha", han precisado estas fuentes.

"La información que aquí se incluye es resultante del autocontrol de la propia empresa, que ha comunicado la incidencia a las autoridades competentes, en cumplimiento de la legislación y a fin de no poner a disposición de la población alimentos no seguros", añade el comunicado.

Aesan confirma que esta información ha sido trasladada a las autoridades competentes de las comunidades autónomas a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (SCIRI) con el objeto de que se verifique la retirada de los productos afectados de los canales de comercialización.

También ha recomendado a las personas que pudieran tener en su domicilio los lotes afectados por esta alerta que se abstengan de consumirlos.

Este tipo de contaminaciones por cuerpos extraños son una fuente relativamente frecuente de alertas de seguridad alimentaria. Suelen producirse durante la manufactura de los productos, cuando alguna pieza de la maquinaria puede desprenderse o un fragmento de envase se desprenda.

Cuando los protocolos de autocontrol de la empresa detectan el fallo, se ordena la retirada de los lotes producidos en circunstancias que no garantizan la seguridad de los consumidores,