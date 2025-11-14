Víctor Küppers, experto en psicología, sobre la felicidad: "La vida es un 10% lo que nos pasa y un 90% cómo reaccionamos"

La búsqueda de la felicidad ha sido siempre cosa de filósofos, pero ahora se ha convertido en ciencia. Y es que en los últimos años los psicólogos y los psiquiatras han podido aportar datos objetivos muy interesantes sobre cómo alcanzar la felicidad.

Uno de ellos es que la felicidad se puede entrenar. El experto en psicología positiva Víctor Küppers defiende que existe un hábito diario que podemos poner en práctica para lograr ser cada día un poco más feliz. Pero, ¿de qué se trata?

Aunque la idea no es suya y la filosofía clásica ya ha ahondado en esta clave, Küppers sostiene que "la vida es un 10% lo que nos pasa y un 90% cómo reaccionamos". Siempre tenemos la opción de modular nuestra respuesta a los problemas.

El experto señala que, tal y como decía el escritor Stephen Covey, "hay dos formas de vivir la vida. La primera es dejar que tu felicidad dependa de las circunstancias. La segunda es saber que la felicidad depende de tu reacción". Covey es uno de los referentes de Küppers.

En el primer caso, si "las cosas van bien, las noticias son positivas, estoy contento, estoy alegre", pero si "las cosas van mal, las noticias son negativas, estoy enfadado", explica este experto. Y, por lo general, los humanos tendemos a buscar la felicidad fuera de nosotros.

"Lo que Covey decía era que no, los humanos tenemos otra forma de vivir y tenemos que luchar por ella. En el medio tenemos un espacio y es nuestra capacidad de decidir cómo reaccionamos. Es nuestra gran libertad", afirma Küppers.

Añade que "tú puedes decidir cómo te lo tomas todo, ahí es donde está la grandeza". Pero, "¿y cómo puedo controlar mi reacción ante las cosas? ¡Si es que a mí me cabrea que se me derrame el café!", expone con humor este experto. "A fuerza de repetición", sigue.

Reaccionar bien

"Lo tengo clarísimo. Son hábitos, hábitos y hábitos. Queremos cosas rápidas, queremos cosas fáciles, queremos que nos digan los siete pasos para alcanzar la calma. No, es una cuestión de trabajo, es una cuestión de hábito", expone.

Está claro que dominar nuestra reacción ante los problemas que nos surgen, y que solemos calificar como injustos, no es nada sencillo. De hecho, la idea de que hacerlo puede brindar la felicidad proviene de la filosofía clásica. La escuela estoica ha explorado este aspecto.

Ahora bien, esto no significa que la lectura que tenemos que hacer de todos los eventos de nuestra vida deba ser positiva, sino más bien aceptar los problemas inherentes a vivir la vida. Y, una vez aceptados, enfrentarlos con raciocinio y serenidad.

Sobre esto también habló el psicólogo y premio Nobel Daniel Kahneman que identificó varios sesgos de nuestra mente que producen distorsiones cognitivas. Pensamientos que se generan de forma automática, que no son realistas y que producen malestar.

Uno que nos suena a todos es el sesgo de negatividad. Es decir, el pensamiento por sistema de que todo nos va a salir mal y que puede ser el responsable de que vivamos con altos niveles de ansiedad en el día a día. Kahneman propone también una solución.

Al igual que la de Küppers, la solución de Kahneman requiere entrenamiento. Si los sesgos se producen con la mente rápida, el premio Nobel recomienda que pongamos a trabajar nuestra mente lenta. Que meditemos si nuestro pensamiento se ajusta a la realidad.

"Nada es tan grave como parece cuando lo piensas", solía decir Kahneman. Por eso, la próxima vez que te enfrentes a un problema puedes empezar a generar el hábito de actuar de manera serena y meditada. Eso te irá haciendo cada vez más feliz.