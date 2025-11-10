Javi Linares, experto financiero, desvela la regla matemática del 4%: "Así puedes vivir sin trabajar y sin que se te acabe el dinero"

Las claves nuevo Generado con IA La regla del 4% permite calcular cuánto dinero necesitas para dejar de trabajar: acumulando 25 veces tus gastos anuales y retirando un 4% anual de tus inversiones, podrías vivir sin que se acabe el capital. El asesor financiero Javi Linares advierte que, debido a la inflación y la dificultad para obtener rendimientos estables, aplicar la regla del 4% es ahora más complicado y puede implicar riesgos. Para reducir el riesgo de agotar el dinero, Linares sugiere aplicar una regla más conservadora del 3%, lo que implica acumular 33 veces los gastos anuales y tener en cuenta impuestos y un fondo de liquidez.

Si, por suerte, un día te cae una buena cantidad de dinero, ¿qué harías con ella? Seguro que una de las primeras ideas que te pasan por la cabeza es comprar una casa o, incluso, dejar de trabajar. Pero para este último objetivo hay que ganar mucho dinero, ¿o no?

Existe una regla matemática que conocen los economistas y aquellos que se dedican a las finanzas para dejar de trabajar o también conseguir un pellizco extra en el sueldo o en la pensión de jubilación. Para ponerla en funcionamiento hay que abrirse a invertir.

Esta fórmula se conoce como la regla del cuatro por ciento y, tal y como explica el asesor financiero Javi Linares, su objetivo es permitirte vivir de tu propio dinero o de inversiones. Es decir, dejar de trabajar sin necesidad de llegar a ser multimillonario.

"Si acumulas 25 veces tus costes anuales, podrás retirar de tus inversiones un 4% y que no se te acabe el dinero", explica Javi Linares en este vídeo de su canal de YouTube. El asesor calcula que si gastas 1.500 euros al mes, sólo necesitas 450.000 euros para dejar el trabajo.

Es un dineral, pero seguramente pensabas que para dejar de trabajar había que ser mucho más rico. Ahora bien, hacer funcionar estas matemáticas requiere un buen manejo del dinero en un contexto que cada vez lo pone un poco más complicado.

"La lógica de la regla del 4% funciona porque implica poner a trabajar tu dinero en activos que van a crecer de media más que este porcentaje que vas a sacar de tus inversiones", explica. Es decir, debes vigilar que tu pequeña fortuna dé suficientes beneficios.

"La regla del 4% está ahora en problemas. Con la inflación disparada, la subida de los costes de vida y la dificultad para encontrar inversiones estables y con buenos rendimientos se ha complicado más el poder vivir de tus inversiones", lamenta Linares.

Aspectos a tener en cuenta

Tal y como explica este asesor, en todos los períodos de 30 años de las últimas décadas el índice S&P 500, el considerado como más representativo del mercado en Estados Unidos, ha dado siempre beneficios por encima de ese 4%.

Pero invertir siempre tiene riesgos y no se puede garantizar que en el futuro baje de esa cifra. Si consigues que lo que sacas cada mes, el supuesto 4%, sea menor al beneficio que genera tu capital, el dinero nunca se te acaba e, incluso, crece.

Ahora existe, según Linares, cierta probabilidad —aunque baja— de que sacando el 4% de tu dinero invertido se te acabe antes de un período de 30 años. ¿Qué propone entonces Linares? Que convirtamos la regla del 4% en la del 3%.

De esta manera, el riesgo de que tus inversiones te den menos dinero que el que retiras es mucho más bajo. Ahora bien, el dinero que tienes invertido tiene que ser mayor para que al retirar el 3% todos los meses te siga alcanzando para vivir.

Pero ¡ojo! no sólo hay que tener eso en cuenta. "Cuando saquemos dinero nos van a hacer tic, toc, toc en la puerta: '¡Soy Hacienda y quiero mi parte del pastel!'", cuenta Linares, que asegura que vender acciones suele requerir pagar un 20% al estado.

"Además de multiplicar por 33 tus costes de vida [para aplicar la regla del 3%] y tener en cuenta la parte de los impuestos te recomiendo que tengas cuando se acerque la edad de jubilación y pases a vivir de tus rentas tres años de coste de vida en liquidez", explica.

Así, si justo al dejar de trabajar el mercado baja, puedas hacer uso de tus ahorros en vez de vender en ese momento en el que las condiciones del mercado son peores. Vamos, que al final sí que hace falta algo más de dinero para asegurarnos vivir de estas inversiones.