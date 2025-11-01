Arthur Brooks, catedrático de Harvard, sobre el secreto de la felicidad: "Es una ciencia, con estos hábitos puedes tenerla"

Las claves nuevo Generado con IA Arthur Brooks, catedrático de Harvard, afirma que la felicidad es una ciencia que combina neurociencia y ciencias sociales, y no un simple sentimiento. Brooks identifica cuatro hábitos clave para la felicidad: fe, familia, amistad y trabajo, sugiriendo que estos elementos son fundamentales para una vida satisfactoria. El experto señala que la felicidad no se encuentra en el dinero, poder o fama, y que las verdaderas relaciones significativas y el servicio a los demás son esenciales. Brooks ofrece consejos para acercarse a la felicidad, incluyendo vivir en el presente, necesitar menos para estar satisfecho y cultivar relaciones amorosas.

Todos los seres humanos buscamos la felicidad, pero no en los mismos sitios. Hay quien la busca en una seguridad económica, en una posición de poder y otros en la relación con los miembros de su comunidad. Por suerte, ahora la ciencia ayuda a buscarla.

Así lo ha explicado el catedrático de Harvard Arthur Brooks en una entrevista en 3CAT en un perfecto catalán con acento estadounidense. El experto vivió durante unos años en Barcelona, donde aprendió la lengua con mucha habilidad.

"La felicidad es una ciencia, es neurociencia y ciencias sociales", declaró Brooks. "Desde hace 40 años, los científicos estudian la manera de ser más feliz y ya han encontrado muchos secretos sobre cómo vivir mejor".

Es decir, parece que hay circunstancias que nos hacen felices al común de los seres humanos y que podemos poner en práctica todos. Pero, ¿qué es la felicidad? Brooks dice que sobre esto existen muchas confusiones que nos impiden alcanzarla.

"La felicidad no es un sentimiento, esa es la equivocación más importante. La gente está buscando un sentimiento, pero la felicidad es una cosa más concreta", explica este experto de Harvard. Se confunde con la permanencia absoluta de las emociones positivas.

"Los sentimientos son emociones y las emociones, señales de lo que pasa fuera de nosotros. La felicidad, sin embargo, es una mezcla de disfrute, satisfacción y sentido de la vida", comenta Brooks. Se trata, por tanto, de algo más profundo que los sentimientos.

Ahora bien, el experto sugiere por tanto que la felicidad sí que se puede buscar, sí que se pueden aplicar consejos para vivir una vida mejor. "Puedes estudiar y puedes tener hábitos para tener más felicidad, si entiendes que la felicidad no es un sentimiento", dice.

De hecho, incide en la importancia que tienen los hábitos del día a día. "Los hábitos son muy importantes. La gente feliz tiene hábitos diferentes que las personas que no son felices. Hay cuatro hábitos súper importantes: la fe, la familia, la amistad y el trabajo".

Sobre la fe, el catedrático de Harvard señala que no se refiere a ser, por ejemplo, católico, sino a tener "una filosofía de vida que sea más grande que tú". Señala que si no tienes fe, "estás pensando en ti todo el día, es muy aburrido".

En segundo lugar se refiere a la comunidad de personas que te rodea, la familia y los amigos. "Son muy importantes, son tu gente. Las amistades son las relaciones más íntimas en la vida", continúa el experto. De hecho, vivir para los demás es una clave de la felicidad.

Incluso en el trabajo. El experto señala que "lo fundamental en el trabajo también es servir a los demás, es el servicio que puedes prestar al mundo cada día". Señala que es una actividad a la que le damos muchas horas del día y es importante que nos guste.

"El mundo dice que para ser feliz tienes que tener cierta cantidad de dinero, poder y fama. Pero luego muchas personas que tienen ese éxito no son felices y descubren que lo que quieren es amor, relaciones significativas con otras personas", explica.

Ser rico, en muchas ocasiones, conlleva un alto precio: "Para ser rico, muchas veces tendrás que marginar a tus hijos, a tu familia o a tus amigos". Ahora bien, la felicidad absoluta no existe porque la vida humana siempre tendrá emociones negativas.

"La felicidad tampoco es un destino, es una dirección. Las emociones como la tristeza o el miedo son normales, están para proteger a las personas y no puedes vivir sin ellas", dice. Sin embargo, ofrece tres consejos para acercarnos a la felicidad.

"El primero de ellos es que dejes de intentar ser la persona que eras hace 20 años. Sé una persona nueva, sé emprendedor en tu propia vida. Busca el futuro, nunca el pasado", apunta. "El segundo: la satisfacción no es tener más, sino necesitar menos".

Y, por último, "cultiva relaciones, si no tienes amor, no tienes nada", dice Brooks. El experto señala que la política es determinante en nuestra felicidad, casi siempre la empeora. "Vive centrado en la vida local y familiar. Es mucho más importante que la política".