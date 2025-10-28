Pablo Ojeda, nutricionista, rotundo sobre el probiótico olvidado en España que ayuda a dormir: "Contiene triptófano"

Las claves nuevo Generado con IA Pablo Ojeda, nutricionista, destaca el yogur y kéfir como alimentos que favorecen el sueño gracias a su contenido en triptófano, un aminoácido que ayuda a secretar serotonina y melatonina. El plátano, según Ojeda, es una fruta rica en triptófano y magnesio, ambos contribuyen a mejorar la calidad del sueño. Ojeda recomienda aumentar la ingesta de magnesio a través de alimentos saludables como los frutos secos, especialmente nueces y almendras, que aportan melatonina de manera natural. Se aconseja evitar el alcohol, chocolate negro, café, y alimentos grasos o picantes por la noche, ya que pueden alterar el sueño y provocar digestiones pesadas.

Si quieres vivir con energía, es importante procurarte una buena noche de sueño. El cuerpo no sólo recarga pilas, sino que pone en funcionamiento un montón de mecanismos para reparar el organismo y mejorar nuestra salud física.

Sin embargo, no siempre nos resulta sencillo conciliar el sueño y mantenerlo durante todo el número de horas que se recomienda. ¿Qué podemos hacer para mejorar esas horas de sueño? Comenzar a ser más estrictos con la higiene del sueño.

No sólo es necesario planificar la hora de irnos a la cama, sino que a lo largo de la semana siempre sea la misma. También es importante realizar una rutina de relajación todas las noches antes de dormir, que dependa lo menos posible de las pantallas.

Nuestro médico puede facilitarnos los consejos respaldados por la ciencia que ayudan a que la calidad del sueño mejore, especialmente en las áreas del sueño conducidas por neurofisiólogos. En cualquier caso, también podemos ayudarnos de algunos trucos.

En este sentido, el nutricionista Pablo Ojeda ha compartido en Las mañanas kiss de la emisora Kiss FM una lista de los alimentos que favorecen el sueño y que nos pueden ayudar. Eso sí, una de las premisas para dormir mejor es no atiborrarse previamente.

"Hay alimentos que ayudan a dormir mejor", asegura Ojeda. Nombra en primer lugar al yogur y al kéfir, dos lácteos fermentados que son primos hermanos. "Porque contienen triptófano, que es el aminoácido que ayuda a secretar serotonina y melatonina".

Ahora bien, el triptófano se encuentra en otros muchos alimentos y uno de ellos es una fruta que, por lo general, gusta mucho. "El plátano es de las frutas que más triptófano tiene, que se absorbe muy bien y tiene además magnesio".

Alimentos para dormir

El magnesio es un mineral que en los últimos meses se ha puesto muy de moda para tomar en forma de complemento alimenticio. El que nos ayuda a dormir por las noches es, precisamente, el bisglicinato de magnesio, pero ¿cómo nos ayuda?

Ojeda sostiene que "nos ayuda a relajar los músculos" y, de esta manera, vamos entrando en la sensación necesaria para ir quedándonos dormidos. Podemos consultar con el médico si el complemento de magnesio es apropiado para nosotros o tomarlo de forma natural.

Aumentar nuestra ingesta de magnesio a través de alimentos saludables no supone ningún problema que debamos consultar. En cualquier caso, existen más alimentos que nos pueden ayudar a aumentar la calidad y la cantidad de nuestro sueño.

Ojeda apunta a los frutos secos: "Especialmente, las nueces y las almendras, porque aportan melatonina de manera natural". Pero también anima a que cenemos hidratos de carbono, el nutricionista desmiente que engorden más por las noches.

"No, sólo engordan si metes más energía de la que has gastado a lo largo del día", señala. Es decir, que hacer deporte es fundamental para consumir carbohidratos, pero también para que mejore el sueño. Eso sí, no debemos hacerlo demasiado tarde en el día.

"Los carbohidratos integrales se absorben lentamente, no te entra hambre por la noche, son fantásticos para la microbiota", enumera este experto. Por último, también recomienda métodos para dormir más clásicos, como las infusiones de tila y pasiflora.

Ahora bien, existe una lista de alimentos que no nos ayudan a dormir mejor. El primero de ellos es el alcohol, a pesar de que siempre ha tenido fama de tener un efecto narcótico. "La famosa fase REM, que es la del descanso profundo, se ve alterada", dice Ojeda.

Esta es la razón por la que al día siguiente "te levantas cansado". Ojeda señala que sobre el consumo de alcohol se formulan muchas excusas: "Dirás que te tomas un chupito porque 'es digestivo'. Si quieres tomarlo, tómatelo, pero vas a descansar mal".

También recomienda evitar el chocolate negro y el café por las noches debido a que ambos tienen cafeína y alteran el sistema nervioso. Por último, aconseja alejarnos de la comida picante, frita, grasienta, con salsas muy potentes "que provocan digestiones pesadas".