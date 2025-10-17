Cambio de hora en octubre de 2025: cuándo será el día en el que volveremos al horario de invierno

Las claves nuevo Generado con IA El cambio al horario de invierno en España será el 26 de octubre de 2025, cuando se atrasarán los relojes una hora. España pasará a estar en la franja horaria GMT +2, dos horas por delante del meridiano de Greenwich. El cambio de hora ha sido cuestionado por su impacto en la salud, sugiriendo que podría aumentar infartos y accidentes de tráfico. Expertos advierten que España debería adoptar un horario más alineado con el sol para mejorar la salud circadiana y metabólica.

El momento de dejar atrás el horario de verano para pasar al de invierno ha llegado. Entre la noche del sábado 25 de octubre y la madrugada del domingo 26 habrá que retrasar los relojes a las 3:00 h de la mañana para que marquen las 02:00 h. O como se suele decir, "a las tres serán las dos".

En Canarias, el cambio se realiza a las 02:00 h, que volverán a ser la 01:00 h. Este ajuste implica que ese domingo tendrá 25 horas para disfrutar del descanso y el asueto. Sin embargo, habrá que devolverla el 29 de marzo de 2026 cuando retornemos al horario de verano en un domingo que tendrá una hora menos.

En el momento en el que se produzca el cambio al horario de invierno, la hora en España pasará a ser GMT +2, es decir, dos horas por delante de la zona horaria que corresponde a la referencia del meridiano de Greenwich. En verano, nuestro país se encuentra en la franja GMT +1.

Desde 1996, España y el resto de la Unión Europea realizan el cambio de hora de forma coordinada. El último domingo de marzo se adelantan los relojes una hora para ajustarlos al horario de verano, y el último domingo de octubre se atrasan para volver al de invierno.

En 2018, la Comisión Europea planteó la abolición de esta práctica, ante las evidencias de que el presunto ahorro energético que se obtiene al adelantar el amanecer en los meses con más horas de oscuridad no es tan significativo. Pero se planteó con problemas geográficos.

Así, España se inclinaba por la opción a favor de mantenernos de forma permanente en el horario de verano, pero nuestro país se encuentra en una situación anómala. El meridiano de Greenwich pasa a la altura de Alicante y, por tanto, nos correspondería el horario de Reino Unido, Irlanda, Portugal y las Islas Canarias: GMT+0.

Mantener el horario de verano en los meses de otoño e invierno se notaría especialmente en las comunidades más occidentales, en particular en Galicia. Si no retrasásemos esas dos horas de nuestro reloj con respecto al sol, no amanecería hasta las nueve, e incluso hasta las diez de la mañana en los días más cortos.

¿Afecta a la salud?

La alteración de los ritmos circadianos vinculada a los cambios de hora se ha relacionado anteriormente con una mayor cantidad de infartos y de accidentes de tráfico. Un trabajo publicado en la revista Proceedings of he National Academy of Sciences (PNAS) estimaba que adoptar de forma permanente el horario estándar podría evitar unos 300.000 casos de ictus al año y reducir la obesidad en 2,6 millones de personas en EEUU.

"En España, que también cuenta con el cambio bianual, estos resultados reforzarían la idea de que abolir el cambio de hora sería lo más beneficioso para la salud. Sin embargo, debido al desfase entre el horario solar y social de nuestro país, es posible que el beneficio de mantener el supuesto horario de ahorro energético durante todo el año fuera aún menor", advertía María Ángeles Bonmatí, investigadora en CIBERFES y experta en sueño.

"Nuestro país vive desde hace décadas en un huso horario que no le corresponde por posición geográfica: vamos adelantados al sol alrededor de una hora. Eso favorece hábitos más vespertinos, nos acostamos más tarde y acumulamos deuda de sueño", advertía en Science Media Centre Mª José Martínez Madrid, fundadora y directora de la spin-off de asesoría circadiana Kronohealth y coordinadora del grupo de trabajo de Cronobiología de la Sociedad Española de Sueño.

"No basta con decidir si mantener o no los cambios de hora: también habría que apostar por el horario más saludable, que sería el que nos corresponde naturalmente —el GMT 0— o al menos el GMT +1. Pero no mantenernos en GMT +2, que agrava todavía más el desfase entre la luz solar y nuestros horarios sociales. El mensaje de fondo es claro: cuanto más alineados estemos con el sol, mejor para nuestra salud circadiana, metabólica y cardiovascular".