Toni Acosta, 53 años, sobre su rutina de ejercicio para mantenerse: "Si un día no he podido ir al gimnasio, hago esto"

La actriz Toni Acosta reconoce en sus redes sociales que lleva un estilo de vida saludable. A sus 53 años, la tinerfeña ha confesado en entrevistas y en posts para sus perfiles de redes que practica varios deportes a lo largo de la semana.

"Creo que cuanto más estrés, más viajes y más trabajo, más fuerte tienes que estar física y emocionalmente. A mí entrenar me centra. Me gusta cuidarme. Me gusto más cuando más me cuido", explica Acosta en una de sus publicaciones de Instagram.

Y añade: "Yo soy flaca por naturaleza, yo lo que quiero es estar fuerte. Llegaré a hacer dominadas y ustedes lo verán, estoy segura. El CrossFit ha sido mi súper descubrimiento durante estos meses. Entrenar para estar fuerte y currar dándolo todo".

Aunque el CrossFit sigue teniendo fama de ser un deporte de bestias, en realidad se ha popularizado tanto en los últimos años porque se puede adaptar a cualquier tipo de forma física y edad. También porque tiene un formato muy lúdico.

Consiste en ejercicios de alta intensidad de halterofilia, gimnasia y cardio —como carrera, máquinas o burpees— que deben realizarse en un tiempo determinado, con parejas o equipos o en los que deben contarse las repeticiones para fomentar una competición sana.

El hecho de tratarse de clases guiadas por entrenadores y en las que se compite entre los participantes suele hacer que muchas personas no lo abandonen y que lo prefieran a ir solos al gimnasio. El caso de Toni Acosta parece ser, precisamente, este.

De hecho, los expertos suelen recomendar que, más que hacer ejercicios muy intensos, lo que deberíamos buscar es un deporte entretenido, que nos permita mantenerlo en el día a día y lo convirtamos en nuestro estilo de vida al final.

Combinación de ejercicios

En cualquier caso, si el estilo de vida de la actriz es activo no sólo se debe a que haga CrossFit, sino a que en su día a día incorpora otras muchas actividades. "Hago un paseo mañanero con mi perra, mínimo de cuatro kilómetros", confesó Acosta.

Probablemente, hayas escuchado que una buena manera de saber si tu estilo de vida es lo suficientemente activo, debes contar los pasos que das al día. La meta que ha trascendido es la de los 10.000 pasos diarios, pero los expertos siguen discutiendo sobre ella.

De hecho, tal y como se explica en este artículo de EL ESPAÑOL, los últimos estudios científicos apuntan a que no serían necesarios más de 7.000 pasos al día para reducir la mortalidad. Aunque, claro está, cuantos más pasos demos, mejor.

Caminar de manera constante, por lo tanto, es un buen ejercicio para mejorar nuestra salud y, realmente, dar 7.000 pasos al día es un objetivo muy factible. En cualquier caso, cuando caminamos no trabajamos suficiente la fuerza y la evidencia científica le da importancia.

Los ejercicios de fuerza se han evitado durante años por miedo a una lesión o incluso a que transformen nuestro cuerpo y lo hagan demasiado musculoso. Sin embargo, con frecuencia exageramos estos dos miedos: trabajar la fuerza previene lesiones.

Los ejercicios de fuerza son muy positivos para prevenir la pérdida de masa ósea y para mejorar la movilidad articular. Dos aspectos que es fundamental cuidar a medida que nos vamos haciendo mayores, especialmente, en las mujeres tras la menopausia.

Acosta, además, realiza ejercicios de yoga y meditación para terminar de trabajar la parte física y cuidar su salud mental. Y si un día se le pasa hacer deporte, confiesa que cuando se va a dormir hace "cincuenta sentadillas, veinte flexiones y unos hipopresivos".