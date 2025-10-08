Antonio Banderas, 65 años, alto y claro sobre cómo mantiene su físico a su edad: "Este alimento no falta en mi dieta"

Cuando el actor Antonio Banderas sufrió un infarto en enero de 2017 se vio obligado a revisar sus hábitos de vida saludable. En varias entrevistas ha confesado que marcó un antes y un después en su vida, que sintió haber enfrentado directamente la muerte.

"A veces la vida te da un toque de atención y, si lo escuchas, puede ser para bien", ha reflexionado nuestro actor más internacional en una entrevista. "Dormir bien, evitar el estrés, comer con sentido y entrenar con regularidad. Esa es la clave".

También ha meditado sobre lo que realmente importa y los elementos que hacían su vida más insana, como el estrés. "Desde mi infarto, sólo busco el placer de actuar, nada más. No me importa nada más. Para mí la vida empieza cuando alguien dice '¡acción!'".

Cuidar de su salud mental ha sido, sin duda, uno de los grandes pilares de su recuperación, pero también ha efectuado importantes cambios en la manera en la que come y en la que realiza ejercicio físico. En concreto, hay un alimento que ha apartado de su dieta.

"Confieso que, desde que tuve el percance con el corazón, he tenido que reducir mucho el consumo de carne roja", explicó en una entrevista. Cuando se toma demasiada, esta carne puede ser una importante fuente para la dieta de grasas saturadas.

Una excepción

Concretamente, el alto consumo de carnes rojas se ha relacionado con factores de riesgo de las enfermedades cardiovasculares como la hipercolesterolemia y la hipertensión. Por suerte, los nutrientes de la carne roja se pueden obtener de fuentes más saludables.

Antonio Banderas ha confesado que, ahora que tiene que tomar menos carne roja, está tomando más pollo, que es una carne blanca con muchas menos grasas, y también pescado, que contiene directamente grasas que son cardiosaludables.

En cualquier caso, el actor ha explicado que existe un alimento derivado de la carne del que no se ha podido deshacer tan fácilmente, un producto típico de la gastronomía española: "Menos carne roja, más pollo y pescado. Pero el jamón no falta en mi dieta".

El jamón ibérico o serrano es uno de los grandes manjares de España, pero en los últimos años se ha alertado de que podría no ser tan saludable como solíamos pensar. Al fin y al cabo, se trata de un alimento que se obtiene tras procesar una carne roja.

Las carnes procesadas, cuando se toman en exceso, se han relacionado con un aumento del riesgo de cáncer colorrectal. Aunque está claro que no es igual la salchicha de Frankfurt más barata del supermercado comparada con el jamón ibérico.

Además, el jamón suele tener un alto contenido de sodio, presente en la sal. Esta sustancia puede ser contraproducente para las personas con problemas de presión arterial alta. Por lo tanto, el jamón ibérico se debe tomar siempre con mesura.

Por supuesto, este producto también tiene muchas luces en su perfil nutricional y es que en su composición también hay grasas cardiosaludables y el perfil de sus proteínas es muy completo. Tomarlo de vez en cuando en el contexto de una dieta saludable no supone ningún problema.

Y este parece el caso de Antonio Banderas. El actor le ha dado un cambio a todos sus hábitos, desde la salud mental a la física. Evita el estrés, se toma en serio las horas de sueño diarias, come con consciencia y hace ejercicio físico.

"El ejercicio me centra, me da equilibrio. Es mi forma de resetearme", explica el actor, que confiesa salir a correr cada dos o tres días para cuidar su corazón, además de practicar yoga y meditación en su día a día.