Los tres colores que eligen siempre las personas más inteligentes según la psicología: el hallazgo científico

No siempre somos conscientes de ello, pero las personas nos comunicamos entre nosotros aunque tengamos la boca cerrada. Y no sólo a través de gestos y miradas, sino que la ropa que nos ponemos todos los días es toda una carta de presentación.

Es posible que todas las mañanas elijas lo que te vas a poner sin prestar mucha atención a sus características, pero, después de conocer lo que los expertos en colorimetría observan en tus elecciones, es posible que quieras darte algo más de tiempo.

¿Qué es la colorimetría? Una ciencia que estudia cómo las personas percibimos los colores, pero también cuáles son los que mejor sientan a cada persona teniendo en cuenta sus características físicas o la imagen que quiere proyectar en cada momento.

Así que no es ninguna tontería pensar en los colores que eliges para conocer a alguien o para asistir a una entrevista de trabajo. Según las personas que se dedican a la colorimetría, absolutamente todos los colores tienen algo que decir sobre nosotros.

Existen, además, tres colores básicos que suelen ser los preferidos por las personas de alto cociente intelectual, según explica este artículo de ABC. Además, son tres colores que la gran mayoría de nosotros tenemos en nuestro armario.

El primero de ellos es el color azul, que suele combinar con muchos otros de forma sencilla. ¿Qué han dicho los expertos sobre el color azul? En un artículo de la revista Semana, la psicóloga Lara Ferreiro explicó que el azul es un color de estabilidad.

"El color azul refleja estabilidad, serenidad y confianza", dice la experta. De hecho, Ferreiro alude a que es un color elegido, muy posiblemente de manera intencionada, por la Princesa de Gales tras una aparición después de haber estado luchando contra el cáncer.

El siguiente color que emplean las personas más inteligentes es el negro, a pesar de que es un color asociado en nuestra cultura al luto o a sentimientos más oscuros. La realidad es que nuestro cerebro no siempre lo analiza de esta manera.

De hecho, el negro tiene un lado bastante luminoso. Lara Ferreiro también dijo al ABC que el negro representa sencillez e, incluso, orden interno. "El negro representa para muchas personas la fuerza, es decir, seriedad", explica en el artículo.

Tonos relativos

"Se trata de un tono fácilmente combinable, así que es normal que se recurra a él. De hecho, en una entrevista de trabajo aporta mucha formalidad", añade. "Dependiendo de tu personalidad, el negro puede transmitirte mucha paz".

El negro es visto en moda como un color muy sofisticado y que puede estilizar a las personas. Pero, "si se lleva siempre puesto puede dar la impresión de ser alguien triste, deprimido y solitario. Puede generar desconfianza si lo lleva alguien autoritario", dice Ferreiro.

Y, por último, el opuesto al negro: el blanco. Aunque este tono se dice normalmente que es la ausencia de color, en realidad, tiene muchas connotaciones en nuestra cultura. La más evidente es que transmite la idea de la pureza y la simplicidad.

Ferreiro, además, sostiene que el blanco representa "la limpieza" y aquí hay un reverso un poco oscuro para el color blanco. "Las personas con trastorno obsesivo-compulsivo podrían vestir con frecuencia de blanco", asegura la psicóloga.

Pero, ¿por qué? "Porque es un color que se mancha muy fácilmente y hay que recurrir a otra prenda. Conocí a un paciente que tenía 40 camisas y 40 camisetas blancas y se las iba cambiando continuamente", cuenta Ferreiro.

Estos tres colores suelen ser, además, opciones fáciles de combinar y de vestir para personas con rasgos muy diferentes. Pero ¡ojo! porque los materiales, las formas y nuestra propia higiene y cuidado del detalle también son importantes para transmitir una buena impresión.