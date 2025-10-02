Vicky Martín Berrocal, 52 años, tajante sobre cómo mantiene su figura: "Estoy enganchada al subidón, cada día me levanto y..."

Llevar un estilo de vida saludable ya no es simplemente una opción para las celebridades: sirve tanto para mejorar efectivamente su salud y su físico como para elaborar contenido en el que difunden sus recomendaciones. Puede que no haya maldad en su difusión, pero siempre debemos mantener un espíritu crítico al respecto.

Vicky Martín Berrocal, empresaria y diseñadora de moda, ha compartido con la revista Telva su pauta de entrenamiento tanto a nivel cardiovascular como a nivel de ejercicios de fuerza. La celebrity también suele compartir su rutina con sus más de 1,3 millones de seguidores en las redes sociales, reforzando el mensaje positivo sobre la importancia de hacer ejercicio.

Martín Berrocal hace gala de humor, confesando que "antes me hablaban de hacer deporte y me daba fiebre. El músculo es vida". Su estilo de vida ha cambiado, y hace apología del ejercicio como herramienta de salud, algo beneficioso tanto para ella misma como para sus seguidores.

Martín Berrocal explica que uno de sus ejercicios más recurrentes es caminar e incluso realizar cardio de alta intensidad en su cinta de correr, en ayunas. "Casi dos años después de haber comenzado a entrenar en ayunas, puedo doy fe de sus múltiples beneficios (cambio de estructura corporal, quema de grasa, etc)".

Pero eso no es todo. "Estoy absolutamente enganchada al subidón de energía que supone arrancar la jornada reseteando el organismo. Así que todos los días me despierto y me pongo a caminar", revela. En este aspecto, sí debemos recordar que la evidencia científica está de su parte, pero solo a medias.

El entrenamiento aeróbico en ayunas no ha demostrado ser superior a un entrenamiento tras haber desayunado en cuanto a pérdida de grasa se refiere. Sí es cierto que este tipo de entrenamiento puede potenciar la oxidación de ácidos grasos, pero el balance energético total diario es lo que más influye en la recomposición corporal. Cabe recordar que, en casos de personas no adaptadas, entrenar en ayunas puede generar hipoglucemias y mareos inicialmente.

La diseñadora también nos habla de algunos trucos respecto a potenciar su entrenamiento en cinta: velocidad, inclinación y peso son solo algunos de los factores a tener en cuenta. De hecho, llega a caminar una hora con un chaleco de 10 kg de peso encima, aumentando la velocidad y la inclinación de la cinta.

Si bien estos 'trucos son beneficiosos', en este aspecto la evidencia científica recuerda la necesidad de ser constante y progresivo. También cabe recordar que esto no podría catalogarse de "entrenamiento de alta intensidad" o HIIT, aunque sí es más intenso que una caminata normal.

Por su parte, la diseñadora habla de 3 o 4 sesiones de fuerza semanales. "Para mantener hábitos de vida saludables, os animo a que busquéis el deporte que más os guste y os propongáis practicarlo 3 veces a la semana. La verdad es que no sé de dónde saco el tiempo, pero lo hago porque definitivamente es lo mejor que puedo hacer por mi".

En este aspecto, la evidencia científica es más robusta. El entrenamiento de fuerza regular en mujeres de más de 50 años ha demostrado ayudar a preservar la masa muscular y la fuerza, proteger la salud ósea y articular, mejorar el metabolismo y la sensibilidad a la insulina, e incluso mejorar la salud mental. De hecho, la frecuencia de 3-4 sesiones semanales estaría respaldada por varias guías médicas internacionales.

Anteriormente, como ella misma confiesa, la diseñadora se fatigaba con facilidad y le costaba realizar tareas rutinarias. Tras este 'cambio radical' en su estilo de vida, a pesar de que ella misma cree que empezó tarde, todo han sido beneficios.

"La edad no es un límite para mantenerse en forma y apostar por el autocuidado" explica. "Yo no hago deporte porque quiera tener el mejor cuerpo del mundo. Lo hago porque es fundamental cuidarse, sentirse bien. Y, además, porque mi cabeza lo agradece".

En conclusión, el plan de entrenamiento de Martín Berrocal sí poseería una sólida base científica en general, especialmente en cuanto a su entrenamiento de fuerza se refiere. Su "punto débil" sería el entrenamiento de cardio en ayunas; si bien no es perjudicial, sus beneficios se habrían exagerado durante los últimos años.