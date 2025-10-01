Pablo Ojeda (43 años), chef de cocina saludable, arrasa con su truco para una tortilla de patatas jugosa: "Sana y nutritiva"

La tortilla de patatas es uno de los buques insignia de la gastronomía en España, pero no goza de su mejor fama pese a que sigue levantando pasiones. El motivo es que junta un ingrediente cuestionado por su elevada glucemia, la patata, con un método de cocinado -fritas- que empeora su perfil nutricional con grasas. Súmese a ello el huevo, del que no hay que abusar a diario.

Otro motivo que puede echar a muchos atrás es que la tortilla es lenta de preparar. Esto lleva a muchos a optar por las versiones envasadas, que tienden a ser ultraprocesados con peores ingredientes que las caseras. Pablo Ojeda, el popular nutricionista televisivo, lo tiene claro: "La tortilla de patatas es sana y nutritiva y no hay que tenerle miedo".

Para los más timoratos entre los fogones, Ojeda compartió recientemente en Más vale tarde su truco para que la tortilla española quede "más jugosa, cremosa y con la textura que siempre quisiste". El truco, que probablemente asombre a muchos, consiste en añadir gelatina neutra a la mezcla de huevo, cebolla y patata cocida.

"Simplemente hemos cocido la patata, hemos pochado muy bien la cebollita y lo hemos mezclado", explica el nutricionista. "He hidratado gelatina neutra -sin sabor- porque cuando la hidrato puedo mezclarla con la patata, deshacerla y queda así después más untuosa".

No obstante, el truco tiene una segunda parte. Esta vez consiste en separar primero la clara de las yemas de los huevos que vamos a emplear. "Monta las claras a punto de nieve antes de mezclarlas con el resto… y prepárate para una tortilla esponjosa y ligera, como nunca la habías probado", advierte el nutricionista.

Tal y como explica Ojeda en el programa, tras separar las claras las ha batido hasta darle "un poquito" de punto de nieve. "Cuando hacemos esto, las estamos oxigenando, le estamos dando más esponjosidad", detalla. A continuación las mezcla de nuevo con las yemas y las cocina. El experto recuerda que es mejor poner "poco aceite" para evitar que se pegue y se desmonte cuando haya que darle la vuelta.

"Con estos tips no hay excusa: la tortilla española deja de ser complicada y se convierte en tu receta estrella para sorprender a cualquiera", concluye el experto. Como toque final, sorprende a sus comensales proponiéndoles añadir "un poco de mayonesa".

Ingredientes de calidad

¿Es la tortilla de patatas un plato saludable entonces o no? Ojeda lo explica claramente: lo realmente perjudicial de la receta es cuando se le añaden aditivos insanos, transformándola en un ultraprocesado, o cuando se abusa del aceite y la sal. "Si tiene patata, tiene huevo, un buen aceite de oliva virgen extra, un poquito de sal y algunos estabilizantes, suficiente", explicaba.

La patata es una fuente de carbohidratos complejos, potasio, vitamina C y fibra, destacando también por su potencial saciante. La mejor manera de consumirla para beneficiarnos de estos efectos es tomarla enfriada, cuando los hidratos de carbono se han gelificado y no se absorben como azúcares simples.

Ojeda también es un gran defensor del huevo. Es un alimento también rico en vitaminas D y A y del grupo B (B12, B2 o riboflavina, B3 o niacina y folatos). Respecto a las grasas, este alimento incluye un alto contenido en ácidos grasos monoinsaturados.

El huevo también es rico en colina, un precursor del conocido neurotransmisor acetilcolina, implicado en diversas funciones a nivel neurológico como la memoria. "Es un superalimento y probablemente, la mejor proteína que tenemos en el mundo animal", concluía el nutricionista.