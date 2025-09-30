Ricky Martin (53 años), tajante sobre cómo redujo su colesterol sin medicación: "Esta es la única comida que me ayudó"

Un estilo de vida saludable incluye la actividad física y un patrón alimentario equilibrado, sin olvidar el control del estrés, la exposición solar, las relaciones sociales y el descanso nocturno de calidad. Sin embargo, la alteración de estos factores puede pasarnos factura incluso antes de sospecharlo.

El célebre cantante Ricky Martin protagonizó un cambio físico precisamente por motivos de salud. Logró controlar su exceso de colesterol sanguíneo a sus 53 años, además de lograr una significativa recomposición corporal en la que su masa muscular empezó a adquirir un claro protagonismo.

Martin siempre ha destacado a lo largo de su amplia carrera artística por su cuidado físico. Una atención a los hábitos saludables que extiende a la crianza de su familia de cuatro hijos. Como él mismo contó en entrevistas previas, tiene una rutina matinal en la que el yoga es clave.

"Ojalá pudiera estar en posición de loto durante tres horas al día. Pero 15, 20 minutos, media hora... realmente marca la diferencia", explica. El artista también realiza ejercicios de fuerza dirigido por su hermano y entrenador personal. Junto a la bicicleta elíptica, la meditación y una alimentación saludable han sido algunas de las claves para mejorar también sus niveles de colesterol.

El cantante explica así que realizó un cambio radical y desde hace años lleva a cabo una alimentación vegetariana. "Durante mucho tiempo tuve el colesterol muy alto. Usaba un medicamento que funcionaba, pero activaba mis enzimas hepáticas. Pregunté a mi médico: '¿Ahora me vas a dar algo que arreglará mi hígado, pero dañará algo más en mi cuerpo?' Y así es como me volví vegetariano".

En realidad lo que hizo Ricky Martin es combinar varias de las estrategias que durante los últimos años han demostrado una clara efectividad medible por los estudios científicos. Por un lado, las dietas basadas en plantas reducen tanto el colesterol total como el LDL en diversos trabajos. Un metaanálisis publicado en 2023 determinó que la dieta vegetariana supera a la omnívora en esto.

Por otro lado, combinar ejercicios de fuerza con aeróbicos también es una estrategia que mejora tanto la composición corporal como el balance del colesterol. Por un lado, la elíptica reduce el colesterol LDL (el 'malo') entre un 5-10% y aumenta el HDL (el 'colesterol bueno') en un 3-6%. Del otro, los ejercicios de fuerza contribuyen al control de la resistencia a la insulina y el metabolismo de las lipoproteínas.

Finalmente, el adecuado control del estrés mediante la meditación también sería una estrategia con cierto nivel de evidencia. El estrés crónico se habría asociado con la dislipemia aterogénica o cúmulo de colesterol a nivel arterial por la hiperactividad del eje HPA.

Así, el cortisol elevado acaba generando resistencia a la insulina, y la disfunción de la insulina daría lugar a una elevación de los triglicéridos y el colesterol como consecuencia. Por ello, las intervenciones como meditación y mindfulness ayudarían a reducir marcadores inflamatorios, calmar la liberación del cortisol, y finalmente reducir los parámetros cardiometabólicos.