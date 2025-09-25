Mar Flores (56 años), alto y claro sobre el desayuno que toma todos los días: "Lo tomo justo antes de entrenar"

Mar Flores fue uno de los rostros más conocidos de la televisión y las revistas españolas de la década de 1990. Aunque pasó unos años fuera del foco mediático, ha vuelto a nuestras pantallas luciendo un aspecto muy parecido al que tenía entonces.

La modelo, que ha cumplido 56 años el pasado mes de junio, no sólo nos ha mostrado que está en plena forma en sus redes sociales y en las entrevistas que ha concedido, sino también haciendo frente a retos físicos como el que plantea El desafío de Antena 3.

Y, ¿cuál es el gran truco para mantener su físico a través de los años? Sus redes sociales no dejan lugar a dudas, Mar Flores tiene un estilo de vida activo. Trabaja día a día no sólo en tener un físico estupendo, sino saludable y funcional.

Destina una parte de su contenido en Instagram a enseñar los ejercicios que realiza y en ellos se la puede observar con mancuernas, luciendo unos brazos definidos. Pero, es más, hace unos meses la pudimos ver en una competición deportiva.

Junto a su sobrina, Laura Matamoros, la presentadora de televisión realizó un Hyrox. Esta prueba deportiva consiste en ocho kilómetros de carrera que se combinan con ocho ejercicios funcionales de fuerza y de resistencia, como los burpees.

¿Qué hay detrás del físico bien mantenido a los largo de los años de Mar Flores, por tanto? Mucho trabajo. Y no sólo en lo que tiene que ver con el deporte, sino que también tiene que estar complementado con una dieta saludable.

Entre los hábitos alimenticios de Mar Flores sí que destaca un detalle pintoresco y es que confesó en redes sociales que todos los días se tomaba por la mañana un zumo verde en ayunar. ¿Cómo se prepara el cóctel de la modelo?

"Contiene fundamentalmente verduras: manzana verde, apio, jengibre, pepino y limón", contó Mar Flores a ¡Hola!. Con este bebedizo, la modelo se prepara para su sesión de entrenamiento, que suele realizar por las mañanas.

En cualquier caso, alguna vez que ha mostrado la elaboración de este zumo también ha añadido en él un manojo de espinacas. Los ingredientes son una colección de alimentos saludables que aportan azúcares naturalmente presentes, fibra y micronutrientes.

Zumo antioxidante

Las espinacas son una verdura muy antioxidante debido a la combinación de vitaminas que contienen, entre las que destacan algunas como la C, la A y la E. Todas ellas son conocidas por sus potentes efectos antioxidantes y antiinflamatorios.

Pero, sin duda, los alimentos que Flores pone en el zumo destacan por ser ricos en agua y asociarse con las dietas para perder peso. De hecho, entre ellos, el zumo de apio se ha puesto de moda en varias ocasiones como entre las celebridades.

Aunque pierde fibra cuando se licúa, el apio es una verdura que contiene hasta un 95% de agua, pero también aporta potasio y contribuye a regular el equilibrio de líquidos en el organismo. Puede ayudar a las personas con hinchazón.

Por lo tanto, un zumo verde como los que prepara Mar Flores tiene la capacidad de hidratar para enfrentar de una mejor manera una sesión de entrenamiento. Pero, además, los antioxidantes son sustancias que contribuyen a vernos mejor.

Tienen la capacidad de eliminar los radicales libres, que son los agentes que producen el daño celular. Este daño celular puede deteriorar el aspecto de la piel, pero además también puede acabar dañando la salud cardiovascular o aumentar el riesgo de cáncer.

Por tanto, el consumo de antioxidantes, a través de los vegetales frescos es un aspecto fundamental de la dieta para preservar nuestra salud, pero también para luchar contra el envejecimiento más estético.