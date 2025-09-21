Arturo Valls (50), alto y claro sobre su rutina para estar en forma: "Este es el tiempo que ayuno, ya perdí la barriguita"

Arturo Valls luce más en forma que nunca, a sus 50 años, y su notable cambio físico no ha pasado desapercibido para nadie.

Lejos de fórmulas mágicas o secretos inconfesables, el propio presentador ha revelado con una sencillez aplastante el método que le ha permitido perder peso y ganar vitalidad.

La clave no está en un único truco, sino en dos pilares que ha incorporado a su día a día: un tipo de ayuno intermitente muy concreto y una rutina de deporte variada.

Fue durante una de sus visitas a El Hormiguero donde, con su naturalidad habitual, desveló la estrategia principal de su alimentación.

"Hago ayuno intermitente", confesó Valls, para luego detallar su sencilla pauta: "Lo que hago es que meriendo a las cinco o seis de la tarde, me como una fruta, y ya hasta el día siguiente a las nueve o diez de la mañana no como nada".

Con esta simple regla, el presentador concentra su ingesta de alimentos en una ventana de 10 horas, dejando 14 horas de ayuno.

Lo más importante, según sus propias palabras, es que es un método que se adapta a él sin sufrimiento. "No paso hambre, si la pasara no la haría", aseguró, rompiendo el mito de que para adelgazar hay que pasarlo mal.

Para él, es un hábito que le sienta bien y que incluso le genera una nueva ilusión: "Llego al desayuno, que es un placer, te levantas con una ilusión..."

Pero la alimentación es solo una cara de la moneda. El segundo pilar de su transformación es, sin duda, el deporte.

El valenciano no se ha obsesionado con un único ejercicio, sino que disfruta de una rutina activa y diversa que le mantiene motivado.

Entre sus actividades favoritas se encuentran el tenis, salir a correr, montar en bicicleta y realizar entrenamientos en casa. Esta combinación le permite quemar calorías, tonificar el cuerpo y, sobre todo, mantenerse constante.

Aunque Arturo Valls no ha querido entrar en el detalle de cuántos kilos ha perdido exactamente, el resultado es evidente.

Su cambio, que comenzó a gestarse durante el confinamiento, demuestra que la clave del éxito es encontrar un equilibrio sostenible.

Su método, explicado con la cercanía que le caracteriza, se aleja de las dietas extremas y se centra en un estilo de vida saludable, coherente y, lo más importante, sin pasar hambre. Una fórmula real para una persona real.

Nacido en Valencia en 1975, Valls Inició su carrera televisiva como reportero en programas de humor como Caiga Quien Caiga, donde se dio a conocer por su estilo desenfadado y cercano.

La trayectoria de Valls

Posteriormente consolidó su faceta como presentador en espacios de entretenimiento como ¡Ahora Caigo! y Me Resbala, convirtiéndose en uno de los rostros más reconocibles de la televisión en España.

Además, ha trabajado en cine y series de comedia, mostrando su versatilidad tanto en la interpretación como en la conducción de formatos de entretenimiento.

Su trayectoria se caracteriza por un humor fresco y espontáneo que lo ha convertido en un referente del panorama televisivo nacional.