Antonio Clavero-Jimeno, catedrático de ejercicio: "Debes caminar este número de pasos si tienes más de 60 años"

Caminar es sin duda una de las formas más simples y accesibles de cuidar la salud. Pero a partir de cierta edad, muchas personas se preguntan cuántos pasos son suficientes para estar plenamente en forma.

El investigador Antonio Clavero-Jimeno, investigador de la Universidad de Granada, ha aportado datos que podrían cambiar lo que muchos creían: no hace falta alcanzar los famosos 10.000 pasos para ver beneficios reales si tienes más de 60 años.

Según los estudios recientes dirigidos o consultados por Clavero-Jimeno, caminar al menos 7.000 pasos diarios es ya una meta eficaz para mejorar la salud cardiovascular y reducir riesgos.

"Lo importante es individualizar la carga de entrenamiento, el volumen y la intensidad. Una persona mayor debe entrenar fuerza y aumentar la actividad física diaria, independientemente de su edad", explica el experto.

Alcanzar unos 8.000 pasos al día todavía mejora los resultados, con menores tasas de mortalidad prematura según los estudios de la UGR.

El investigador señala que mucho antes de llegar a esos valores más altos, beneficios ya aparecen con cifras más modestas y sencillas de alcanzar.

Por ejemplo, un estudio que compara mujeres mayores que caminan unos 4.400 pasos diarios frente a otras que solo alcanzan 2.700 pasos, sugiere mejoras reales en su salud.

Además, afirma Clavero-Jimeno: "Si una persona mayor tiene dificultad para caminar y lo hace despacio, se relaciona con un mayor riesgo de caídas, tropiezos, fracturas y muerte por cualquier causa".

Para hacerse una idea práctica: esos 7.000-8.000 pasos diarios equivalen a caminar aproximadamente 6,4 kilómetros si se considera una zancada media de unos 76 cm en hombres y unos 67 cm en mujeres.

Un punto importante que Clavero-Jimeno destaca es la progresión. Si actualmente haces pocos pasos al día, no necesitas saltar de golpe a 7.000 o 8.000.

Cada incremento cuenta. Subir unos 500 pasos diarios o incorporar caminatas cortas adicionales, puede tener efectos visibles en salud.

También hace hincapié en la velocidad: caminar más rápido cuando se pueda, además del número, aporta ventajas extra.

Esa cifra ha sido muy popularizada, pero para Clavero-Jimeno no es imprescindible: los beneficios se observan antes. "No es necesario llegar a los 10.000 pasos para mejorar la salud", advierte.

Más allá de los números, Clavero-Jimeno insiste en que caminar debe verse como un hábito de bienestar y no como una obligación matemática: "Se trata de moverse más y mejor, adaptando la actividad a cada persona".

"No todos los mayores tienen las mismas capacidades ni los mismos objetivos, pero todos pueden beneficiarse de dar un paso más cada día", admite.

El consejo de Clavero-Jimeno

Un mensaje que invita a pensar en la actividad física no solo como prevención médica, sino también como una forma de ganar autonomía, vitalidad y calidad de vida.

Antonio Clavero-Jimeno es investigador en la Facultad de Ciencias del Deporte de la Universidad de Granada, especializado en ejercicio físico y envejecimiento saludable.

Sus trabajos se centran en cómo la actividad física, la fuerza muscular y los hábitos cotidianos influyen en la calidad de vida de las personas mayores.

A través de sus estudios, busca trasladar la ciencia al día a día con recomendaciones prácticas y fáciles de aplicar, siempre con un enfoque en la prevención y la mejora del bienestar.