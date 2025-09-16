Karlos Arguiñano (77 años), alto y claro sobre su mejor desayuno: "Todo preparado con productos de casa"

Desde hace 35 años, Karlos Arguiñano ha enseñado a los españoles a cocinar a través de la televisión. Los platos que suele hacer este cocinero vasco tienen una base tradicional, son deliciosos y, además, suelen ser aptos para tomar en el día a día.

Pero, ¿qué come Arguiñano cuando no le vemos cocinar? Cuando sale en televisión, el cocinero suele preparar platos pensados para la hora de la comida, contundentes, con entrante o con postre. Pero en pocas ocasiones ha hablado de su desayuno.

Ahora bien, gracias a que a sus 77 años lleva su cuenta de Instagram perfectamente al día, podemos ver de primera mano qué alimentos elige para comenzar el día. Esto es lo que ha sucedido con una de sus últimas publicaciones.

"Egun on, ¡muy buenos días!", saluda Arguiñano en el vídeo. "Menudo desayuno me he preparado con productos de casa. Sigo disfrutando del verano y de lo que nos da la huerta. ¡Qué gozada!". ¿A qué se refiere?

En el vídeo, Arguiñano muestra un huevo frito, obtenido de sus propias gallinas —sobre las que habla en algunos de sus programas—, rodeado de un espárrago verde en trocitos que parece haber cocinado con ajo y unos tomatitos cherry cortados por la mitad.

Las verduras proceden, tal y como ha explicado, de su huerta. El desayuno de este cocinero es muy saludable y tiene la suerte de poder elaborarlo a base de producto fresquísimo, ya que la huerta y las gallinas son otra de sus aficiones.

Los huevos son un ingrediente clásico de los desayunos: desde unos simples huevos fritos, revueltos o una tortilla hasta los huevos benedictinos o rancheros para los más modernos. Sin embargo, desde hace años siguen siendo objeto de debate.

El huevo, un buen desayuno

Tomar huevos en el desayuno puede ser muy saludable. Siempre que no los cocinemos con un exceso de grasa, estaremos aportando proteínas de la mejor calidad, ácidos grasos saludables y una buena cantidad de vitaminas y minerales.

El debate se genera cuando preguntamos si el huevo puede ser nuestro desayuno habitual. Hace años se recomendaba limitar el consumo de huevos a la semana debido a que se pensaba que podía elevar en gran medida los valores de colesterol.

Sin embargo, varios estudios recientes han demostrado que esto no es así y que consumir huevos con regularidad, de hecho, podría vincularse con una mejor salud cardiovascular. Este error se suele explicar de una manera sencilla.

A pesar de que los huevos contienen colesterol, este no es el que más afecta a nuestra salud cardiovascular. El colesterol que se acumula en nuestras arterias suele ser el que se produce en el hígado a través del consumo de grasa saturada.

El colesterol en sí es una molécula necesaria para la formación de nuestras células, pero, cuando se producen ciertas condiciones en nuestro organismo, sí que puede llegar a aumentar nuestra probabilidad de sufrir una enfermedad cardiovascular.

El cardiólogo Aurelio Rojas explicó que el colesterol obtenido de tomar dos huevos al día sólo puede representar un problema cuando contamos con hábitos de vida que pueden poner en peligro nuestros vasos sanguíneos.

Y estos son el exceso de azúcar en la dieta, los alimentos ultraprocesados, el hecho de no hacer actividad física, el sobrepeso, la diabetes, la falta de sueño, el estrés continuado y, por supuesto, el consumo de tabaco y alcohol.

"Estos factores son los que generan resistencia a la insulina e inflamación y hacen que, verdaderamente, si consumes más de dos huevos al día, sí que pueden dañar tu salud", asegura el cardiólogo.

"Así que si quieres comer huevos de manera segura y saludable, antes tira el cigarrillo, evita el exceso de azúcar, descansa bien y ponte las zapatillas para perder esos kilos de más".