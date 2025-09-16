Francis Holway (61), experto en perder peso: "Este es el mejor ejercicio para adelgazar de forma rápida en España"

Muchas personas que acuden a diario al gimnasio se preguntan qué ejercicio quema más grasa, si correr o levantar pesas.

La respuesta, según el nutricionista y experto en composición corporal Francis Holway, es menos tajante de lo que muchos creen.

"No existe un ganador único. Tanto el cardio como la fuerza pueden ser igual de efectivos si se practican de forma constante", sostiene el especialista.

Holway explica que el ejercicio cardiovascular es útil para aumentar el gasto calórico de manera directa, mientras que la fuerza tiene un papel protector.

"Entrenar con pesas ayuda a preservar la masa muscular y mantener activo el metabolismo, algo que se vuelve crucial con la edad", afirma.

En su opinión, no se trata de descartar una modalidad, sino de integrarlas. "La mejor estrategia para perder grasa y sostener los resultados es combinar fuerza y cardio. La clave está en encontrar un plan que se adapte a cada persona".

Varios estudios recientes confirman la visión del experto. Una investigación publicada en Medicine & Science in Sports & Exercise encontró que quienes combinaban pesas y cardio lograban una mayor reducción de grasa visceral y un mejor mantenimiento de la masa magra.

Del mismo modo, un trabajo realizado en la Universidad Católica de Chile reveló que, tras tres años de seguimiento, los participantes que practicaron ambos tipos de entrenamiento conservaron mejores resultados.

"La combinación no solo mejora la composición corporal en el corto plazo, también asegura la sostenibilidad de los cambios", concluye el informe.

De esta manera, Holway sugiere una rutina con objetivos alcanzables. En primer lugar, tres sesiones semanales de fuerza (con ejercicios básicos y progresivos) y, luego, tres sesiones de cardio (se puede alternar entre caminatas rápidas, bicicleta o entrenamientos de intervalos).

"No hace falta entrenar todos los días ni matarse con rutinas extremas. Lo importante es la constancia y elegir un programa que se pueda mantener en el tiempo", recalca el experto.

La fórmula de Holway

El especialista recuerda que el ejercicio es solo una parte de la ecuación. "Dormir bien, manejar el estrés y consumir suficiente proteína son pilares igual de importantes que levantar pesas o correr", asegura.

Su enfoque va más allá de la estética: "El objetivo debe ser la salud integral. Perder grasa sin perder músculo, mantener energía para las actividades diarias y llegar fuerte a la madurez".

El debate parece resuelto: ni el cardio es el enemigo, ni las pesas son la panacea. "Ambos métodos funcionan, pero lo más inteligente es combinarlos", resume Holway.

La verdadera pregunta no es qué ejercicio elegir, sino cómo organizar ambos para que encajen en la rutina y se conviertan en un hábito sostenible.

Holway también insiste en la importancia de adaptar el entrenamiento a la etapa de la vida. "A los 20 años uno entrena por estética, pero a los 40 o 50 el foco debería estar en la salud y la funcionalidad", afirma.

Para él, el verdadero éxito está en poder mantener un estilo de vida activo durante décadas, no en lograr resultados rápidos que se pierden con facilidad.

Además, recomienda evitar comparaciones con otros y centrarse en los propios avances: "El mejor plan es el que puedes sostener y disfrutar sin obsesionarte".