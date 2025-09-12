Felipe Isidro (59), catedrático de ejercicio: "Este es el tiempo mínimo que tienes que hacer ejercicio para perder kilos"

En un mundo donde el sedentarismo es la cuarta causa de muerte a nivel mundial, nos encontramos atrapados en un ciclo de inactividad que pasa factura.

Felipe Isidro, catedrático en educación física y conocido como el "Doctor del Ejercicio", desvela un secreto fundamental: la clave no es la cantidad de ejercicio, sino la "dosis" adecuada.

Según habló el experto de 59 años, en una entrevista en el podcast Fit Generation, el ejercicio es una "necesidad biológica"; nuestro cuerpo "está hecho para moverse y si no lo mueves pues va degenerando más rápidamente".

No se trata solo de "vivir más", sino de "vivir mejor" y con "mejor calidad de vida". De hecho, el experto lo compara con un fármaco: "la diferencia entre un medicamento y un veneno es la dosis".

Una dosis excesiva puede llevar a la fatiga crónica y deprimir el sistema inmune, mientras que la dosis correcta puede ser tu pasaporte a una vida plena.

Ante todo esto, surge una importante pregunta: ¿Existe una dosis mínima universal? La respuesta, como en casi todo en la vida, es: "depende".

La dosis mínima varía según la edad, el género, y tu nivel de actividad actual. "No es lo mismo una dosis mínima con 20 años que con 40 que con 60 que con 80 que con 100", explica Isidro.

Para un "conductor de autobús" que apenas se mueve, las necesidades son muy diferentes a las de alguien más activo.

Sin embargo, para esa persona "estándar" que no se mueve mucho, el Dr. Isidro ofrece una hoja de ruta clara para empezar.

Lo más importante al principio es convertir el ejercicio en un hábito. Felipe recomienda empezar con "un par de veces a la semana" y escalar hasta "tres veces a la semana" como frecuencia mínima.

Si tienes que elegir, el catedrático es contundente: "Yo empezaría por la fuerza". La fuerza, especialmente la de piernas, es esencial porque vivimos en un planeta con gravedad y "es absolutamente necesaria" para realizar las actividades diarias. La fuerza, además, prepara tu cuerpo para que el cardio sea "mucho más óptimo".

La idea es ir de menos a más. Felipe Isidro lo explica así: "Empieza con dos días de fuerza, luego subiría a tres días de fuerza y, una vez establecido ese patrón, podemos subir hacia cuatro empezando con cardio".

Para los que empiezan, las malas experiencias con la fatiga son el principal enemigo de la adherencia. "Podemos mejorar mucho sin fatiga" y "el mejor ejercicio es el que se hace". Los entrenadores deben ser "dosificadores", no "fatigadores".

Para superar barreras como la falta de tiempo o el coste del gimnasio, Isidro sugiere empezar con "ejercicios sencillos con el propio peso corporal en casa", incluso con sesiones cortas de "8 minutos".

La fórmula de Isidro

Al igual que lavarse los dientes "todos los días" es la dosis óptima de higiene bucal, el objetivo ideal sería hacer ejercicio a diario.

Pero, como subir el Everest, hay que ir por etapas: "Para llegar a lo óptimo hay que pasar por la mínima". La clave es una progresión inteligente y continua, porque, como afirma Isidro, "o mejoras o empeoras, no hay otra forma".