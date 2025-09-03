Sandra Moñino (29 años), chef de cocina saludable: "Mi desayuno sólo lleva cuatro ingredientes y desinflama"

Elegir todas las mañanas un desayuno que sea fácil de elaborar y saludable no siempre es sencillo, pero la nutricionista Sandra Moñino se ha propuesto echarnos una mano con sus últimas publicaciones en su perfil de Instagram.

En esta ocasión, la experta propone como desayuno ideal un pudding de chía con sólo cuatro ingredientes que ayudan a desinflamar y mejorar nuestro tránsito intestinal. Lo ha descrito como un "desayuno antiinflamatorio especial para el estreñimiento".

Pero, ¿qué contiene? En primer lugar, se dirige a la sección de lácteos en la que elige un tipo de yogur con el que los españoles no estamos familiarizados. "He escogido yogur de cabra o de oveja ya que se digiere mucho mejor", explica.

Esto se debe a que la leche de estos animales tiene un perfil de proteínas, y especialmente, la caseína, que se tolera con más facilidad en general. De todas formas, este tipo de lácteos también aporta otros beneficios muy interesantes.

"Por otro lado, las grasas que contienen son de mejor calidad y nos ayudan con el estreñimiento", añade la experta. Como son yogures, estos lácteos contienen probióticos que ayudan a reforzar nuestra microbiota intestinal.

La siguiente parada de Moñino tiene lugar en la sección donde se venden las semillas y aquí elige unas que se han hecho muy populares en los últimos años: las semillas de chía. Advierte que algunas de ellas, las que están enteras, deben hidratarse antes de comerlas.

En su caso, ha decidido hidratarlas con café: "Lo que estamos haciendo es aumentar su tamaño para que nos ayuden a regular nuestro tránsito intestinal y a sentirnos más saciados". Las semillas de chía liberan un gran potencial cuando están hidratadas.

Al hidratarse, las semillas de chía forman un gel de fibra soluble. En concreto, esta fibra es la que se conoce como mucílago y tiene la capacidad de absorber agua, hacernos sentir más saciados y mejorar nuestro tránsito intestinal.

En cualquier caso, las semillas de chía tienen más beneficios y uno de ellos es que es fuente de ácidos grasos omega-3, un potente antiinflamatorio que los españoles asociamos en mayor medida a pescados azules como el atún y el salmón.

Sencillo y poderoso

Moñino se dirige después a la frutería para buscar la fruta que más relacionamos con la lucha contra el estreñimiento: el kiwi. Y esto se debe a que es una fruta que contiene mucha fibra, pero además también es una buena fuente de vitamina C.

La fama del kiwi para mejorar el tránsito intestinal es legendaria e incluirlo en nuestra rutina de desayunos nos puede ayudar a prevenir el estreñimiento. Si queremos aumentar su potencial en este sentido, podemos tomarlo con piel. Eso sí, debemos asegurarnos de limpiarlo bien antes.

Y el cuarto ingrediente es, probablemente, uno de los favoritos de los españoles: el chocolate. Sí, los nutricionistas no tienen problema con el chocolate siempre y cuando no abusemos de él y, sobre todo, lo comamos "con un porcentaje elevado de cacao".

Moñino, en concreto, elige en este vídeo uno que tiene un 80% de cacao. Y, ¿por qué resulta interesante su presencia en esta receta? Pues porque el cacao está lleno de polifenoles, que son sustancias antiinflamatorias muy poderosas.

De hecho, consumir un chocolate que tenga un alto contenido en antioxidantes se ha relacionado con resultados positivos en la salud como un menor riesgo cardiovascular. Eso sí, no deberíamos pasarnos de una onza diaria de este alimento.

La elaboración de esta receta consiste en mezclar la chía hidratada con el yogur, el kiwi y los trocitos de chocolate se colocan por encima. "He hidratado una parte en yogur y otra en café y así nos queda un pudding bicolor", muestra la nutricionista.

Sin duda, esta receta no sólo parece deliciosa, sino que reúne una buena cantidad de beneficios: tiene los probióticos, que salen del yogur, antioxidantes, del cacao y el kiwi, fibra, de la chía y el kiwi, y grasas saludables, de la chía.