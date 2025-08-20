Santi Rodríguez (60 años) habla claro sobre cómo está en forma sufriendo EPOC: "No renuncio a nada pero cuido mis pulmones"

Santi Rodríguez es uno de esos rostros que se reconocen al instante. Actor y humorista, se ganó el cariño del público con el inolvidable frutero de 7 vidas, un personaje que marcó su carrera y lo catapultó al éxito televisivo.

Lo curioso es que, antes de los focos y aplausos, Santi se formó en Derecho en la Universidad de Granada.

Pero muy pronto entendió que su lugar no estaba en los juzgados, sino en los escenarios y platós, donde podía desplegar todo su ingenio.

Su vida parecía estable, hasta que un viaje en tren lo cambió todo. Una conversación improvisada con una pareja de médicos encendió todas las alarmas.

"Me lo diagnosticaron por pura casualidad. Ella, médica de familia; él, presidente del Colegio de Neumólogos de España", reveló el actor ante las cámaras de Telecinco.

Sin embargo, en aquella conversación escuchó una advertencia que jamás olvidará: "Tienes que mirarte porque seguramente padezcas EPOC".

¿Qué es la EPOC?

De acuerdo a los especialistas, la Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC) es una patología respiratoria que dificulta la entrada y salida de aire en los pulmones. Engloba la bronquitis crónica y el enfisema, y en la mayoría de los casos está relacionada con el tabaquismo.

Santi Rodríguez no está solo. En España, más de un millón de personas conviven con esta enfermedad, según el Informe Anual del Sistema Nacional de Salud.

Hoy, a sus 60 años, el malagueño afincado en Jaén ha aprendido a convivir con la EPOC de forma positiva y muy movida.

En su día a día, y después de más de 10 años sin fumar, cuida su alimentación y realiza ejercicio con regularidad, eso sí, siempre pensando en mimar al máximo sus pulmones para subirse a un escenario.

Caminatas, bicicletas estáticas, ejercicios de fuerza moderados o incluso yoga son algunas de las actividades que recomiendan los especialistas para quien, como Santi, sufre de esta afección.

El malagueño lo tiene claro. Dedicarle tiempo a ejercitarse se ha convertido en una de sus prioridades, así lo deja claro en sus redes sociales.

"Ya hemos marcado el reto y lo tengo que conseguir. ¡Vamos!", compartía hace unas semanas el actor, dejando claro que se encuentra "muy motivado" para realizar sus ejercicios.

Su tratamiento también es parte de la rutina. Utiliza un inhalador de mantenimiento cada mañana y siempre lleva consigo otro de rescate. Aun así, insiste en que lleva "una vida completamente normal".

"No renuncio a nada que me guste, simplemente adapto mis hábitos para cuidar mis pulmones", confiesa el malagueño.

Lo cierto es que Santi Rodríguez aprovecha cada aparición pública para concienciar sobre la importancia de la detección temprana.

"Muchas veces no queremos saber la realidad, pero conocerla puede garantizar una vejez mejor, con más claridad. Si no te la haces, cuando quieras poner remedio, puede que ya sea tarde", advierte Rodríguez.