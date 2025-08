Una dermatóloga española advierte sobre las cremas hidratantes: "No puedo asegurar que no contengan algo tóxico"

Durante el verano, nuestra piel sufre más de lo habitual: el sol, el cloro, la sal de mar y el sudor provocan sequedad e incluso irritaciones.

En respuesta, muchas personas abusan del uso de cremas hidratantes en su día a día, y muchas veces se vuelven excesivas.

El mercado de la cosmética lo sabe y, temporada tras temporada, lanzan nuevos productos que prometen hidratación, regeneración y una piel más suave y luminosa.

Sin embargo, cada vez son más los expertos que alertan de que tanta cosmética, lejos de beneficiar a la piel, podría estar perjudicando seriamente la salud cutánea.

Un ejemplo de ello es Ana Molina, dermatóloga española, que indica justamente este problema: el exceso de productos en la piel puede ser dañino.

Y no se trata de una opinión aislada. Estudios recientes de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) señalan que el abuso de cosméticos puede provocar reacciones adversas como dermatitis de contacto, irritaciones, e incluso alergias crónicas.

La moda del skincare con rutinas de hasta 10 o 20 pasos diarios se ha convertido, para algunos profesionales, en una fuente de problemas más que de soluciones.

"Yo, como dermatóloga, apenas uso botes de crema corporal", afirma Molina, quien prefiere protegerse del sol con sombreros antes de abusar de protectores químicos.

"Con los protectores solares hay mucho marketing y también muchísima desinformación", añade. Aunque insiste en que los productos cosméticos están regulados, matiza: "No hay tóxicos en cosmética como tal, pero yo no te puedo asegurar 100% que no haya ahora algo que sea tóxico en lo que en lo que te estás poniendo".

Sin embargo, el mayor problema, asegura, es el abuso. "Esta moda loca del skincare, eso es el problema", confiesa.

En cuanto a los perfumes, también lanza una advertencia muy clara: "Yo, por ejemplo, la colonia la aplico en la ropa, nunca directamente en la piel".

Y recomienda que, especialmente las personas con piel sensible, sigan este mismo consejo: "Los perfumes al pelo o a la ropa".

Eso sí, hay un producto en el que no escatima: el protector solar facial. "Un protector solar no lo dudaría", señala. Además, añade que estos deben proteger "frente a UVB, UVA, infrarrojos y luz visible".

Incluso si se ha cogido algo de color en verano, insiste en no bajar la guardia: "En la cara vas a parecer 20 años más joven si tú lo aplicas inmediatamente", señala.