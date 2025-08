Una nutricionista española revela por qué no puedes adelgazar: "Tu metabolismo no está roto, lo que falla es..."

Perder peso puede convertirse en una auténtica pesadilla cuando sentimos que lo hemos probado todo: dietas más o menos estrictas, reducción de calorías, dejar de cenar o incluso eliminar grupos enteros de alimentos.

Sin embargo, muchas personas se frustran al ver que, pese a sus esfuerzos, la báscula no se mueve. En ese momento, surge una de las peores ideas: "Mi metabolismo está roto y por eso no pierdo peso". Una frase que, según Alejandra, nutricionista española, cada vez se escucha más en las consultas.

La respuesta, según la experta, es clara: "No, tu metabolismo no está roto". Lo que sí puede estar fallando es tu estilo de vida. Y eso, lejos de ser una mala noticia, es un dato muy esperanzador.

A través de un vídeo publicado en su cuenta de TikTok @FITténtalo, no ha dudado en desmentir uno de los grandes mitos sobre la pérdida de peso. "Una clienta me dijo que le era imposible perder grasa e incluso otro profesional le había comentado que, pues efectivamente era porque su metabolismo está roto".

Frente a esta visión, Alejandra no duda en compartir una luz esperanzadora. "Por norma general, las personas que están en esta situación tienen metabolismo lento y son personas que durante su día tienen una actividad física bajísima", señala.

Tal y como explica Alejandra, el problema, por tanto, no es biológico, sino conductual. "No van andando a los sitios, no suben por las escaleras, si van en transporte público, van sentados, cuando llegan a casa después de la oficina se sientan...", asegura.

Pero no se detiene ahí. Además, la nutricionista señala que en esas circunstancias "lo que está pasando es que tu gasto calórico está siendo muy bajo, pero no por tu metabolismo, sino por tus hábitos de vida", indica.

Esto quiere decir que el cuerpo simplemente quema muy pocas calorías porque no se le da la oportunidad de moverse. La consecuencia va más allá de lo que se pueda imaginar: "Para conseguir perder grasa tendrás que comer todavía menos que eso poco que estás gastando y la dieta se hace sostenible", puntualizó.

Según datos del Ministerio de Sanidad, más del 37% de la población adulta en España tiene sobrepeso, y cerca del 16% padece obesidad.

Una de las principales causas no es el exceso de comida, sino el sedentarismo: más del 30% de los adultos no alcanza los niveles mínimos de actividad recomendados por la Organización Mundial de la Salud (OMS), que corresponden a 150 minutos semanales de actividad moderada.

De acuerdo a la OMS, la inactividad física está reconocida como el cuarto factor de riesgo de mortalidad, provocando millones de muertes al año.