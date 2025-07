Una médica, alto y claro sobre el aire acondicionado: "Lo verdaderamente peligroso es dormir abrigado"

Con el verano ya aquí y las temperaturas disparadas en toda España, el aire acondicionado se convierte en el mejor aliado de muchos hogares. Sin embargo, también es el centro de muchos mitos, dudas y temores, especialmente cuando hay niños pequeños en casa.

La doctora Lucía, pediatra y divulgadora sanitaria, lo tiene claro. Cada verano escucha las mismas dudas en su consulta: "Es que nos da un poquito de cosa poner el aire acondicionado por si acaso el bebé se resfría", le comentan muchas familias.

Pero ella insiste en lo verdaderamente importante: "A lo que tenemos precaución y, vamos a decir, miedo los sanitarios no es al aire acondicionado, sino a las altas temperaturas", asegura.

El aire acondicionado no es enemigo, el frío sí

A través de redes sociales, Lucía no duda en lanzar un mensaje a todos sus seguidores: el aire acondicionado no provoca enfermedades respiratorias, ni resfriados, ni neumonías. "Esto es uno de los mitos que derribo aquí. Los bebés, los niños, las personas no nos resfriamos por el aire acondicionado", aclara.

El verdadero riesgo, insiste, está en la exposición al calor extremo, especialmente en lugares cerrados como los coches: "Tened en cuenta que un coche parado con las ventanillas subidas a 30º en el exterior asciende 20º más en el interior en menos de una hora. Estamos hablando de temperaturas de 50º. Estas temperaturas, mantenidas en el tiempo, son incompatibles con la vida de un niño pequeñito, incluso de una mascota", asegura.

Lucía recuerda que cada verano hay que lamentar tragedias por este motivo: "No sabéis de lo que estoy hablando porque todos los veranos de vez en cuando leemos una noticia de este tipo y se nos queda un mal cuerpo terrible".

Los datos no mienten. Solo entre el 16 de mayo y el 13 de julio de este año, el Ministerio de Medio Ambiente de España documentó 1.180 muertes atribuibles al calor extremo, según Reuters.

Mientras que en Europa, el año 2023 fue especialmente letal: se estimaron 47.690 muertes relacionadas con el calor entre junio y septiembre, convirtiéndose en la segunda cifra más alta registrada.



Uno de los errores más comunes que observa Lucía es dormir con el aire encendido, pero abrigados como si fuera invierno. "Lo verdaderamente peligroso es mantener un bebé en un coche a 30 y pico grados, 40 o incluso dormir toda la noche a 30 grados y además, abrigado".

Por eso recomienda ajustar el aire acondicionado a una temperatura entre 25 y 26º, tanto para adultos como para bebés. "Esto es fantástico y es la temperatura óptima a la que funcionamos todos muy bien, incluidos los bebés. Así que no tengáis miedo".

Además, Lucía recuerda la importancia de la hidratación en los más pequeños, especialmente en los lactantes: "Si tenemos un bebé pequeñito que está alimentado al pecho, es probable que pida con más frecuencia. Algunas tomas serán hambre, otras, sed. Tenemos que ser más proactivas al ofrecer el pecho", concluye.