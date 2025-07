Una psiquiatra española, alto y claro sobre el estrés: "Puedes pasar meses luchando, pero es inevitable que aparezca"

Vivimos hablando de estrés. Se trata de una palabra que abarca todo, no solo lo físico, sino también lo emocional y que se usa casi sin pensar. Pero, ¿se sabe realmente lo que implica? La psiquiatra española Marian Rojas lo tiene claro: "Puedes pasar semanas o incluso meses luchando", pero "es inevitable" que el estrés aparezca.

Y es que, de acuerdo a la especialista, se manifiesta de formas muy distintas, y no todas son malas. Hay un tipo de estrés que nos prepara para afrontar retos. "Ese que se activa internamente para lograrlo", tales como momentos antes de una presentación importante, un examen, una entrevista de trabajo, aquel que motiva.

Luego está el estrés tolerable, el que todos arrastramos a diario: trabajo, familia, hijos, padres, tareas, urgencias, todo a la vez.

Pero el verdadero problema llega cuando ese nivel de carga se vuelve insostenible y pasamos al estrés crónico. Ahí es cuando el cuerpo y la mente empiezan a mandar señales. "Hay síntomas físicos, psicológicos y de conducta. Desde un tic en el ojo, temblores en la mano, sensación de taquicardia, hasta tensión muscular constante o gastrointestinal", explica.

Y es que Marian Rojas no se queda ahí. Además, añade un punto muy importante: "Cada persona tiene un umbral diferente.

La especialista destaca el papel del eje intestino-cerebro: el estrés influye indirectamente en el sistema digestivo a través del nervio vago, provocando desde simbiosis hasta gastritis, pasando por inflamaciones de bajo grado que muchas veces no se reconocen como estrés, pero lo son.

Sin embargo, a nivel emocional los efectos no son menores. "A nivel psicológico, el estrés crónico lo que nos produce es irritabilidad. Esa batería mental que se descarga a una velocidad impresionante y a mitad del día ya estás irritable, no te encuentras bien, todo te saca de quicio, tienes menos tolerancia a las personas de tu entorno o familia", asegura.

Si esa irritabilidad se mantiene con el tiempo, puede desencadenar en trastornos de ansiedad o, tal y como señala la especialista, "a tristeza".

"Muchas depresiones provienen de estar en alerta constante", señala. "Nuestra mente puede estar luchando meses contra algo, real o imaginario, pero que ha puesto tu estado de alerta a tope y entonces, de repente, es como una tristeza", confiesa.

Tal y como señala Rojas, en este momento lo habitual es aislarse. "No quiero ver a nadie, no quiero reunirme, estar con personas, no me apetece hablar o compartir". Es por esto mismo que insiste en un punto clave: "El límite entre el estrés crónico y tolerable es diferente para cada persona. Hay quienes tienen una capacidad de absorber estrés tolerable que para otros sería crónico. La clave es conocerse".

El antídoto no siempre es medicación. A veces basta con descansar más, desconectar, estar en contacto con la naturaleza. "Haz una escapada a la montaña, duerme mejor, haz deporte. Intenta buscar mecanismos para que ese estrés tolerable no se convierta en crónico y te perjudique", aconseja Rojas.