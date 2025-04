Por qué la búsqueda de vida extraterrestre está en un "punto de inflexión" tras el hallazgo del James Webb: las 5 claves

La ciencia ficción lleva mucho tiempo ilustrando la posibilidad de que exista vida fuera de la Tierra. E.T., el extraterrestre, Avatar o las películas de la saga Alien son solo algunos ejemplos. Con ellas se ha constituido la idea en el imaginario colectivo de que estos seres, de existir, pueden ser muy distintos de los humanos, aunque pueden tener capacidad de raciocinio. Sin embargo, no se queda ahí. Astrónomos y astrofísicos también llevan décadas investigando esta cuestión.

Uno de esos expertos es Nikku Madhusudhan, astrónomo de la Universidad de Cambridge. Él y su equipo anunciaron este jueves que habían encontrado signos de vida en un exoplaneta fuera de la Vía Láctea. "Esta es la evidencia más sólida hasta la fecha de que posiblemente exista vida ahí fuera. Podremos confirmar esta señal en uno o dos años", ha dicho el científico. "Este podría ser el punto de inflexión, donde de repente la pregunta fundamental de si estamos solos en el universo sea una que podamos responder", ha añadido.

Los resultados se han publicado en la revista Astrophysical Journal Letters, una publicación menor que nada tiene que ver con Nature o Science, los dos emblemas de la literatura científica internacional. No obstante, a pesar del optimismo, los autores han enfatizado que lo que han descubierto no son organismos vivos reales, sino una posible biofirma (un indicador de un proceso biológico), cuenta la agencia Reuters. Tanto ellos como otros expertos explican que esto debe interpretarse con cautela y que se necesita más investigación. Estas son algunas de las claves de la cuestión:

¿Qué se ha encontrado?

Gracias al Telescopio Espacial James Webb (JWST) de la NASA, Madhusudhan y su equipo han podido detectar señales de moléculas de sulfuro de dimetilo (DMS) o de disulfuro de dimetilo (DMDS). En la Tierra, estas partículas solo son producidas por organismos simples como el fitoplancton marino y las bacterias, por eso las relacionan con una posible existencia de vida en K2-18b.

¿Dónde está y cómo es K2-18b?

El exoplaneta K2-18b orbita en torno a una estrella enana roja situada a 124 años luz de nosotros, en la constelación de Leo, explica Carlos Briones, investigador científico del CSIC en el Centro de Astrobiología (CSIC-INTA) en declaraciones a Science Media Centre España (SMC). Su diámetro es 2,6 veces mayor que el de la Tierra y su masa es 8,6 veces mayor que la terrestre. "Resulta especialmente interesante para los astrónomos y astrobiólogos", señala. Esto se debe a que es rocoso, posee atmósfera y su temperatura le permitiría mantener agua líquida en la superficie. "Se considera 'potencialmente habitable'"

El investigador del CSIC-INTA destaca a SMC que, precisamente por esto, K2-18b se ha convertido en uno de los mejores candidatos para la búsqueda de vida fuera del Sistema Solar. En 2019, utilizando el telescopio espacial Hubble de la NASA (HST) se hizo un descubrimiento muy relevante: su atmósfera contiene vapor de agua, agrega. Debido a ello, esa capa gaseosa que envuelve al K2-18b se convirtió en el objetivo de la investigación de diferentes equipos científicos desde 2023.

¿Qué significa el hallazgo?

En la investigación de 2019 se detectó la presencia de, aproximadamente, un 1% de metano (CH4) y un 1% de dióxido de carbono (CO2) en la atmósfera de este planeta, claramente dominada por el hidrógeno (H2). Además, también se vio que podía haber trazas de DMS.

El equipo liderado por Madhusudhan ha confirmado ahora la presencia de DMS y de DMDS en la atmósfera del K2-18b y han visto que estaría al menos 20 veces más concentrado que en la de la Tierra, expone Briones. "Debido a que este gas se descompone rápidamente, tal concentración podría indicar que existe una fuente que lo produce constantemente".

¿Por qué los científicos piden calma?

Para convertir un hallazgo en descubrimiento, los investigadores deben estar 99,99999% seguros de que sus resultados son correctos y no algo fruto del azar. En el argot investigador este concepto se denomina un resultado de cinco sigma.

Madhusudhan y su equipo solo están seguros en un 99,7%, tres sigma. Puede parecer una certeza muy alta, pero no es suficiente para convencer a los demás investigadores. Aun así, es un avance para ellos. Hace 18 meses obtuvieron un resultado de una sigma, 68% de certeza, con esta misma cuestión, y produjo un gran escepticismo en la comunidad científica.

Desde hace décadas, la NASA y otras instituciones han trabajado modelos de exoplanetas que simulan la abundancia de diferentes biomarcadores y si serían detectables o no, cuenta Ana Escorza, investigadora del Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC) a EL ESPAÑOL. Sin embargo, se basan en los procesos químicos y físicos que ya se conocen y el universo "lo que no se sabe, enseña más que lo que se busca". Por lo tanto, no se puede descartar que haya procesos desconocidos y no relacionados con la vida que puedan producir estos marcadores.

Sobre esto, Briones expone que ya se ha demostrado que ese origen no es únicamente biológico. En 2024 se comprobó que el DMS también puede sintetizarse en los laboratorios de forma abiótica, a través de reacciones fotoquímicas y sin implicación de seres vivos.

No se queda ahí, la misión Rosetta de la Agencia Espacial Europea (ESA) ya encontró esta misma molécula en la coma del cometa 67P/Churyumov–Gerasimenko. Además, el pasado febrero, investigadores del CSIC-INTA publicaron su detección en el medio interestelar.

David Clements, astrofísico del Imperial College de Londres, señala a SMC que lo que necesita el equipo de Madhusudhan es una demostración clara de que se trata de un biomarcador y no de "otra especie molecular que se hace pasar por ello". Después habría que confirmar que no hay una forma no biológica de producir la molécula del biomarcador en la cantidad observada.

¿Qué hace falta para considerar que hay vida en otro planeta?

K2-18b se encuentra en la zona habitable de la estrella que orbita. Esto significa que, dadas las características de la estrella y la posición del planeta, es candidato a tener agua en estado líquido en su superficie, explica Escorza. Este es uno de los requisitos que debería cumplir un planeta para poder albergar vida.

Esto es un principio, simplemente teniendo en cuenta su localización y las características de la estrella. Hay muchos planetas que pueden encajar con esta condición, pero luego hay que analizar sus atmósferas y comprobar si hay agua o no. "Una cosa es que tenga las características o que esté localizado en el lugar correcto y otra cosa es que la haya".

Otro factor que debe tener el planeta es tener un proceso químico que pueda crear este tipo de moléculas y que esa producción se deba a la vida. En el caso de K2-18b, la astrofísica expone que se podrían buscar, además de DMS y DMDS, otros biomarcadores que también estén relacionados con organismos vivos para poder confirmar los hallazgos de Madhusudhan y su equipo.

De momento, la experta hace un llamamiento a la calma. Habrá que esperar a que el equipo pueda continuar su trabajo para ver si se puede confirmar con la certeza necesaria. Briones está de acuerdo y añade que, aunque sería una gran noticia saber que los humanos no están solos en el universo, todavía es muy pronto para echar las campanas al vuelo. "Hemos de ser prudentes y pacientes".