Ocho científicos de prestigio internacional componen el jurado de la V edición del 'Abarca Prize'

El Premio Internacional de Ciencias Médicas Dr. Juan Abarca 'Abarca Prize' presenta oficialmente la composición de su jurado conformado por un panel de figuras de ciencia con amplio reconocimiento dentro y fuera de nuestras fronteras, que fallarán el ganador de la V edición de este galardón. Este año se incorporan al jurado la Dra. Leonor Ruiz Sicilia y el ganador de la IV edición del premio, el Dr. Carl H. June. Junto a ellos, continúan los profesores Silvia Priori (presidenta del jurado), Douglas Melton, Philipe Sansonetti, Pura Muñoz-Cánoves, Juan Luis Arsuaga y la Dra. Sandra Myrna Diaz.

Esta quinta edición de 'Abarca Prize' marca un hito en la consolidación del premio y en su vocación de permanencia, se afianza en el ámbito nacional e internacional como un referente que apoya y premia la investigación traslacional en el campo de la salud.

En estos momentos el proceso de recepción de nominaciones se encuentra abierto y se cerrará el próximo 30 de mayo. Este premio, considerado ya uno de los más relevantes del panorama científico español y continental, está dotado con 100.000 euros y un diploma acreditativo. Reconoce a una persona del ámbito de la investigación y la ciencia de cualquier parte del mundo, cuyo trabajo haya contribuido de manera trascendental a la mejora de la salud de las personas y las poblaciones.

El fallo del jurado del 'Abarca Prize' en su V edición, presidido por la Prof. Priori, se dará a conocer en la primera semana del próximo octubre.

Profesora Silvia G. Priori

Cardióloga e investigadora, la Prof. Priori ha combinado la práctica clínica con la investigación básica y traslacional. En Italia, trabaja en el Departamento de Medicina Molecular de la Universidad de Pavía, así como en el Hospital ICS Maugeri.

Desde 2012, Priori es directora científica de la red ICS Maugeri, compuesta por 15 hospitales. También ha desempeñado varios cargos dentro de sociedades científicas: ha ejercido como miembro del Consejo Directivo (“Board of Trustees”) de las Heart Rhythm Societies (EE. UU.); como miembro del Consejo (“Member of the Board”) de la European Society of Cardiology; y como presidenta de la European Heart Rhythm Society.

La doctora Priori ha dedicado su actividad clínica e investigadora a la comprensión de los mecanismos moleculares que llevan a las arritmias hereditarias y, desde 2013, se ha enfocado en el desarrollo de terapias moleculares para abordar estas patologías. Ha sido miembro del jurado de 'Abarca Prize' en sus cuatro ediciones anteriores.

Doctor Carl H. June

El Dr. Carl H. June es profesor Richard W. Vague de Inmunoterapia en la Escuela de Medicina Perelman de la Universidad de Pensilvania y director del Instituto Parker de Inmunoterapia del Cáncer de esta institución. El Dr. June se incorpora a este jurado como ganador de ‘ABARCA PRIZE’ en su IV Edición por su investigación y desarrollo pionero de la revolucionaria estrategia de terapia celular CAR-T. T (Chimeric Antigen Receptor) para abordar los cánceres de la sangre, considerado como uno de los avances médico-científicos más relevantes de nuestro tiempo, comparable al descubrimiento de los antibióticos, la quimioterapia o la investigación genética.

Además de este hallazgo científico de trascendencia mundial, su investigación continúa con una importante traslación clínica práctica, ya que los científicos trabajan actualmente para aplicar este tratamiento a otras neoplasias sólidas, patologías autoinmunes (como el lupus) y muchas otras enfermedades no oncológicas.

Profesor Douglas A. Melton

Codirector del Instituto de Células Madre de Harvard, investigador del Instituto de Medicina Howard Hughes e investigador distinguido en Vertex Pharmaceuticals, el Prof. Douglas Melton resultó ganador de la III Edición de “ABARCA PRIZE” por sus avances en la búsqueda de la cura de la diabetes tipo 1. Melton es pionero en el proceso de conversión de células madre en células beta productoras de insulina, lo que haría posible la terapia de sustitución celular para la diabetes tipo 1.

En la actualidad Melton trabaja junto a su equipo y diferentes compañías farmacéuticas en varios ensayos clínicos cuyo propósito es avanzar en la terapia celular como un nuevo tratamiento para la diabetes tipo 1. De hecho, sus estudios con pacientes que han recibido meses.

Profesor Philippe J. Sansonetti

El Prof. Philippe Sansonetti, MD, se formó en enfermedades infecciosas en París y en genética bacteriana en el Instituto Pasteur de París, y luego en el Instituto de Investigación del Ejército Walter Reed como científico postdoctoral. Actualmente es profesor emérito en el Instituto Pasteur y en el Collège de France, donde ha impartido conferencias durante 12 años sobre la interfaz entre la microbiología básica y las enfermedades infecciosas emergentes.

Fue pionero en el campo de la Microbiología Celular al descifrar los mecanismos moleculares y celulares de la patogénesis de la Shigella. Más recientemente, aplicó enfoques similares para descifrar los mecanismos simbióticos establecidos entre el huésped y su microbiota intestinal. Su trabajo en el desarrollo de la vacuna contra la Shigella y en la desnutrición pediátrica en relación con la disbiosis intestinal le llevó a abordar los problemas de salud mundial en los países subdesarrollados, particularmente en África.

Ganador de la II Edición de ‘ABARCA PRIZE’, Philippe Sansonetti ha recibido varios premios de prestigio, entre ellos el "Premio Louis Jeantet de Medicina" y el "Grand Prix de l'INSERM". Es miembro de la Academia de Ciencias de Francia y miembro extranjero de la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos, de la Royal Society y de la Academia Alemana de Ciencias Leopoldina.

Profesora Pura Muñoz-Cánoves

Licenciada en Farmacia y Doctora en Ciencias Biológicas, la Prof. Muñoz-Cánoves es investigadora de Altos Labs en el Instituto de Ciencia de San Diego (EE.UU.). Anteriormente fue Catedrática de Biología Celular en el Departamento de Ciencias Experimentales y de la Salud de la Universidad Pompeu Fabra y profesora de la Institución Catalana de Investigación y Estudios Avanzados (ICREA, además de investigadora del Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares (CNIC) y de CIBERNED.

Tras su doctorado en 1990, en la Universidad Autónoma de Madrid, realizó su trabajo postdoctoral en la Universidad de California (San Diego). Dirigió su propio grupo de investigación en 1997 en el Instituto de Investigación Oncológica (IRO) de Barcelona y, en 2002, se incorporó al Centro de Regulación Genómica (CRG) de Barcelona. En 2009 lo hizo a la Universidad Pompeu Fabra como Catedrática en el Departamento de Ciencias Experimentales y de la Salud.

Adquieren especial relevancia sus investigaciones sobre el envejecimiento celular. En 2019 recibió el Premio Rey Jaime I de Investigación Médica y el Premio Lilly de Investigación Biomédica, y, en 2021, el Premio Nacional de Investigación Santiago Ramón y Cajal en Biología.