Adiós a la dieta: este es el secreto de Japón para adelgazar y desinflamar que España desconoce

El método Sayu, una práctica profundamente enraizada en la tradición japonesa, ha ido ganando popularidad en diversos lugares del mundo, especialmente en aquellos donde se buscan métodos naturales para mejorar la salud y el bienestar. Este método se centra en el consumo de agua tibia en ayunas, aproximadamente 650 mililitros, lo que equivale a tres o cuatro vasos de agua.

Sus adeptos aseguran que esta práctica puede "desintoxicar" el cuerpo, activar el metabolismo, y mejorar el crecimiento de la microbiota intestinal, tal y como destacan distintas investigaciones. Sin embargo, es esencial también considerar los posibles problemas asociados con la ingesta excesiva de agua, especialmente cuando se consume de manera abrupta y en grandes cantidades.

El desequilibrio de electrolitos, por ejemplo, es un riesgo significativo que puede manifestarse en forma de calambres, arritmias, y en casos más extremos, conducir incluso a un estado de coma. ¿Pero qué hay detrás de este método?

Para aquellas personas que no están acostumbradas a consumir grandes cantidades de líquidos, la introducción del método Sayu debe realizarse de manera progresiva. Comenzar con una ingesta abrupta de cuatro o cinco vasos de agua en la mañana puede causar una sensación de pesadez en el estómago, generar náuseas e incluso provocar una aversión hacia la práctica.

En este sentido, se recomienda iniciar con uno o dos vasos de agua, incrementando gradualmente la cantidad para que el cuerpo se adapte sin experimentar molestias. Por ejemplo, un estudio publicado en Frontiers in Nutrition sugiere que la adaptación gradual a mayores volúmenes de líquidos puede mejorar la tolerancia gastrointestinal y maximizar los beneficios potenciales de la hidratación matutina.

Desde una perspectiva científica, varias investigaciones han mostrado que el consumo de agua antes de las comidas puede tener un impacto positivo en la pérdida de peso. Un estudio publicado en Obesity encontró que los participantes que bebían 500 mililitros de agua antes de las comidas experimentaban una mayor tasa de pérdida de peso en comparación con aquellos que no lo hacían.

Esto se debe, en parte, a que el agua puede elevar la tasa metabólica basal en hasta un 30%, promoviendo una mayor quema de calorías. Además, el efecto saciante del agua ayuda a reducir la ingesta calórica durante las comidas, lo que puede facilitar el control del peso sin necesidad de seguir dietas extremadamente restrictivas.

Es importante subrayar que el método Sayu no debe confundirse con una dieta en el sentido tradicional. No se trata de un régimen alimenticio específico, sino de una práctica diaria que puede complementar una dieta equilibrada y un estilo de vida activo. El consumo de agua tibia en ayunas puede ofrecer varios beneficios, incluyendo la mejora del tránsito intestinal y la reducción de la inflamación, tal como se observa en estudios como el publicado en Journal of Clinical Gastroenterology, que destaca cómo la hidratación adecuada puede mejorar significativamente la motilidad gastrointestinal en personas con trastornos digestivos.

En combinación con otros hábitos saludables

En Japón, esta táctica se combina con otros hábitos saludables profundamente enraizados en la cultura alimentaria del país. Uno de estos hábitos es el "hara hachi bu", que consiste en comer solo hasta sentirse un 80% lleno, ayudando a mantener un peso saludable y evitar el exceso calórico.

Este enfoque moderado hacia la alimentación, junto con la predisposición genética favorable de los japoneses, contribuye a la figura esbelta que caracteriza a muchos de ellos. Sin embargo, estudios como el publicado en Nature señalan que si bien la genética juega un papel en la composición corporal, los hábitos de vida, incluyendo la dieta y la actividad física, son factores determinantes en la salud y el peso a largo plazo.

A pesar de los beneficios potenciales de este hábito, es crucial que las personas no caigan en la trampa de consumir más agua de la que realmente necesitan. La sobrehidratación, o intoxicación por agua, es un riesgo real que puede ocurrir cuando se fuerza al cuerpo a ingerir más líquidos de los que puede manejar, lo que puede llevar a un desequilibrio de electrolitos con consecuencias graves. Por ejemplo, un estudio publicado en Archivos Latinoamericanos de Nutrición destacó casos de hiponatremia inducida por sobrehidratación, subrayando la importancia de mantener un equilibrio adecuado en la ingesta de líquidos.

Por otro lado, la medicina moderna ha validado varios beneficios asociados con el consumo de infusiones, especialmente el té, que es otra parte integral de la rutina matutina en Japón. Este líquido, que contiene compuestos bioactivos como los flavonoides y la L-teanina, ha demostrado tener efectos positivos en la salud cardiovascular, el rendimiento cognitivo y la función inmunitaria, tal y como apuntan desde Molecular Nutrition & Food Research. La investigación destaca cómo los flavonoides presentes en el té pueden reducir el riesgo de enfermedades cardiovasculares y mejorar la función cognitiva, apoyando la idea de que incluir esta bebida en la dieta diaria puede ser beneficiosa para la salud a largo plazo.