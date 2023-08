Dónde hay más víboras en España: esto es lo que tienes que hacer si te ataca una como a Frank Cuesta

Todo el mundo le conoce por haberse enfrentado a los animales más peligrosos del planeta. Primero por medio de un famoso programa de televisión y, ahora, adaptándose a las nuevas tecnologías a través de su canal de YouTube. El presentador y explorador español Frank Cuesta narra desde hace meses por medio de esta plataforma cómo es su día a día en Tailandia, lugar donde reside desde hace años.

Allí, además de continuar con su vida con normalidad apartado de los focos de la televisión, el herpetólogo ha creado su propio santuario de animales, donde refugia a todos aquellos que han sido abandonados en el país asiático. Todo lo narra a través de su canal de YouTube, donde acumula más de tres millones de suscriptores.

Sin embargo, en las últimas horas, la comunidad que disfruta cada día de los contenidos de Frank Cuesta sigue con preocupación la última hora del estado de salud del presentador de televisión. Él mismo se encargó de dar la noticia a través de su cuenta oficial de Twitter. "En el hospital con la peor mordedura de víbora posible", publicaba Frank junto a una imagen de su mano ensangrentada.

En el hospital con la peor mordedura de vibora posible. :-( pic.twitter.com/hA9V6DHxLp — Frank Cuesta (@Frank_Cuesta) August 2, 2023

Y es que, aunque siempre ha tratado de tener el máximo cuidado posible al enfrentarse a los animales más peligrosos del planeta, en esta ocasión el herpetólogo no ha conseguido librarse del ataque. Sin embargo, no es la primera vez que un animal muerde a Frank. De hecho, durante su última visita a El Hormiguero, narró cómo le atacó en los testículos un murciélago en el Amazonas.

“Me metí en un tronco que era como una cueva gigantesca, había un montón de bichos. Perdí los pantalones, me quedé encajado y un murciélago me mordió los huevos, y a las tres semanas o así volvimos a Manao y me tuve que poner la vacuna de la rabia, tenía los huevos enrabiados”, explicó a Pablo Motos.

[Frank Cuesta presume de homofobia e incendia las redes: "Es antinatural"]

Además, durante su aparición en el programa de Antena 3, el herpetólogo hizo referencia a las mordeduras de las víboras, resalando que los antídotos de serpiente son “una especie de quimioterapia” que dejan el sistema inmunológico sin defensas unos seis meses. Habrá que esperar unos días para conocer el estado de salud de Frank. Sin embargo, son muchos los que ya han comenzado a preguntarse si estos animales están presentes en España y cómo hay que actuar en caso de ser atacados por una víbora.

Son muchas las informaciones que se han dado a lo largo de los años sobre las habilidades de las víboras. Se dice que pueden bucear en el agua, saltar de un árbol a otro o incluso desarrollar técnicas muy eficaces para evitar ser vistas por los seres humanos. Sin embargo, históricamente, son animales que han sido percibidos por los ciudadanos españoles como lejanos. A pesar de ello, hay que tener en cuenta que en España sí hay víboras. En concreto, tres especies: la víbora hocicuda, la de Seoane y la áspid.

Imagen de una víbora en España.

La primera de ellas es tamaño medio y se adapta muy bien al clima mediterráneo de tipo húmedo, subhúmedo y semiárido. En la actualidad, se considera una especie endémica distribuida por todo el territorio peninsular, salvo en la zona norte. Ocupa zonas rocosas secas, como pedriza, y su presencia va desde el nivel del mar hasta los 2.800 metros de altitud en Sierra Nevada.

En el caso de la víbora de Seoane, se trata de una especie de pequeño tamaño que se adapta mayoritariamente al clima típico de la zona norte peninsular. Galicia, Asturias, Cantabria, parte del País Vasco y la zona norte de Castilla y León son los lugares donde se pueden encontrar. Por último, la ápid se trata de una especie de tamaño medio que predomina en el norte de Cataluña y Aragón y casi toda la mitad norte de Navarra

Qué debo hacer si me ataca una víbora

Según han explicado algunos expertos, en España no hay mortalidad por ataques de víboras. Hace décadas, sí se daban algunos casos de muertes provocadas por mordeduras de víboras. Sin embargo, en estos casos, la deceso era provocada más bien por la cantidad de suero que se ponía, que en muchos casos generaba anafilaxia.

La mortalidad por mordedura de víbora está entre el 0,1% al 0,3%. Es decir, se podría decir que solo entre una o dos personas podrían morir en nuestro país a causa de la picadura de una de las tres especies que existen en nuestro país.

Mordedura de víbora.

En caso de sufrir un ataque o una mordedura de una víbora, existe una serie de recomendaciones a seguir. En primer lugar, hay que mantener la calma y pensar que el ataque no será mortal. Además, se recomienda apuntar la hora a la que ha sido el ataque y hacerle, si es posible, una foto a la serpiente.

Posteriormente, el afectado deberá llamar al 112 y dar su localización para que los servicios sanitarios puedan atenderle. En cuanto a la mordedura, hay que localizar bien los puntos y marcar con una línea la zona hinchada.

Del mismo modo, existen una serie de advertencias que también hay que cumplir. En ningún caso se debe succionar la herida, hacer torniquetes, echar alcohol, beber mucha agua, aplicar frío o tomar medicamentos. Ninguna de estas acciones reduce el dolor y lo único que pueden provocar es que se agrave la situación.

