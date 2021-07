El tratamiento más eficaz para las manchas de sol en la cara

El rostro es la parte de nuestro cuerpo más expuesta a agentes externos perjudiciales, como el sol o la contaminación. Para mantenerlo limpio, y evitar el envejecimiento prematuro o la temida aparición de manchas, nuestra piel requiere una rutina de cuidados diaria y, sobre todo, mucha protección frente al sol.

Las manchas que aparecen en la cara tienen causas variadas y, en muchos casos, no requieren un tratamiento específico. Sin embargo, el daño causado por los rayos solares es una de las principales razones de la hiperpigmentación de la piel. Para protegerse de la radiación, ésta produce más melanina oscureciendo algunas zonas del rostro. Para prevenir y acabar con las manchas solares, los expertos de DosFarma, farmacia online líder en España, nos dan los siguientes consejos.

La importancia de protegerse del sol

Tomar el sol se ha considerado un hábito saludable – aunque los expertos no recomiendan tomarlo más de 15 minutos seguidos en verano – por ser una vía sencilla para obtener vitamina D, pero lo cierto es que cualquier exposición sin protección frente a los rayos ultravioleta puede causar una lesión permanente en las células de la piel. A largo plazo, y en el peor de los casos, puede provocar cáncer de piel, que es el tipo de cáncer más frecuente.

El daño acumulado también causa problemas estéticos como las manchas, que se pueden prevenir utilizando protección solar y reduciendo el tiempo de exposición. Incluso si ya tenemos manchas en la piel, protegerlas del sol es la mejor manera de evitar que se oscurezcan más y que aparezcan otras nuevas. Según los expertos de DosFarma, estos son los principales tipos de manchas solares que pueden aparecer en el rostro.

· Léntigos: Pueden confundirse con pecas por su color marrón, aunque los léntigos suelen ser más grandes e irregulares, y están causados por el daño causado a largo plazo por la exposición solar sin protección. Son más frecuentes en las personas de mayor edad.

· Pecas y lunares: Aunque tienen un alto componente genético, y suelen aparecer en la infancia o adolescencia, la exposición solar también puede provocar su aparición. En estos casos es conveniente vigilarlas siguiendo la regla del ABCD (asimetría, bordes, color y diámetro).

· Melasma: Este tipo de manchas, redondeadas y de color marrón claro aparecen sobre todo en las mujeres, como consecuencia del uso de anticonceptivos hormonales o el embarazo. Aunque pueden desaparecer naturalmente con el tiempo, la exposición solar puede oscurecerlas más y provocar una mancha definitiva.

¿Cómo tratar las manchas?

Tener una rutina de cuidado de la piel es fundamental para prevenir futuras manchas y cuidar de las lesiones ya existentes. En DosFarma han elaborado esta guía de productos básicos que deberíamos utilizar a diario.

Limpieza. Al menos dos veces al día, por la mañana y por la noche, deberíamos limpiar el rostro con una fórmula suave, como esta de Vichy, para eliminar impurezas, suciedad y la acumulación de productos. Además, si la piel está limpia se absorberán mejor los productos que apliquemos posteriormente.

Sérum. Los sérum se utilizan para una reparación más profunda de la piel ya que tienen una alta concentración de principios activos. Uno de los más utilizados es el ácido hialurónico por su gran potencial para hidratar la piel, rellenar y combatir las arrugas. DosFarma recomienda este sérum de La Roche Posay, que se puede aplicar por el día y por la noche, para devolver a la piel su luminosidad.

Crema hidratante. Tras la limpieza y la aplicación del sérum, se debe sellar la acción con una crema. Dependiendo de las necesidades de nuestra piel podemos optar por una antiarrugas, matificante, para pieles sensibles... Aunque una recomendación válida para la mayoría de personas es una hidratante como esta de Eucerin, ya que contiene ácido hialurónico y SPF y será una gran adición a nuestra rutina de cuidados.

Fotoprotección. Ya conocemos la importancia de protegernos frente al sol para evitar las manchas en la piel, así que los expertos de DosFarma recomiendan para ello el protector solar de Heliocare, con SPF50 de alto espectro, que protege frente a los rayos UVB y UVA.

Maquillaje. El maquillaje es una gran herramienta para disimular las imperfecciones de la piel y mejorar su aspecto si así lo deseamos. Desde DosFarma nos sugieren esta base de maquillaje en forma de crema compacta de Avène (para pieles sensibles y secas). Tiene SPF30, aunque esto no quita que debamos utilizar el protector solar previamente a la aplicación del maquillaje.

Cómo eliminar las manchas y cicatrices de acné

El acné también puede dejar marcas definitivas en el rostro, y su aspecto tiene mucha relación con el sol. Cuando hay un brote de acné activo, si el tejido de la piel que está dañado se expone a la radiación ultravioleta sin protección, generará una cantidad excesiva de melanina en la zona para protegerse. Pero cuando baje la inflamación del grano, el exceso de pigmento permanece y se crea la mancha.

¿Es posible eliminar estas manchas? Sí, y para ello los expertos de DosFarma recomiendan como primer paso las cremas con colágeno. Especialmente en la adolescencia, cuando empieza a surgir el acné por los cambios hormonales, la producción de colágeno evitará que las cicatrices de acné sean profundas y permanentes. El colágeno es una proteína esencial para nuestro cuerpo, que también se obtiene de forma natural a través de la alimentación (carne, pescado y huevos, sobre todo).

Desde DosFarma explican, además, que si tienes acné no debes evitar las cremas hidratantes (la hidratación es la mejor forma que tiene la piel de repararse a sí misma) ni tampoco la protección solar. Puede parecer que la fórmula de los filtros solares es más grasa, pero existen multitud de opciones no comedogénicas, es decir, que no obstruyen los poros, y con acabado mate por si te preocupan los brillos.

La cosmética, y la protección solar, es la mejor aliada para tratar las pequeñas imperfecciones de la piel. Aunque en el caso de que estas manchas o marcas no desaparezcan, lo indicado es acudir a la consulta del dermatólogo para explorar otros tratamientos más avanzados.

