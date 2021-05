Llega la superluna de mayo: cuándo y dónde se podrá ver la espectacular luna de flores

Este 26 de mayo de 2021 trae la más "súper" de las superlunas del año y, además, un eclipse lunar total, visible en medio mundo. Nuestro satélite entra en la sombra de la Tierra y, cuando no esté dentro, aparecerá aún más grande y brillante de lo habitual. La NASA ofrece las respuestas a las preguntas más frecuentes sobre estos populares eventos astronómicos.

¿Qué es una superluna?

La Luna viaja alrededor de nuestro planeta en una órbita elíptica o un círculo alargado. Cada mes pasa por el perigeo (el punto más cercano a la Tierra) y el apogeo (el punto más alejado de la Tierra). Cuando la Luna está en o cerca de su punto más próximo a nuestro planeta al mismo tiempo que está llena, se le llama superluna. Durante este evento, debido a que la luna llena está un poco más cerca de nosotros de lo habitual, aparece especialmente grande y brillante en el cielo.

¿Quién la podrá ver?

Observadores de todo el mundo podrán verla durante toda la noche si el cielo está despejado. Como todas las lunas llenas, la superluna sale por el este alrededor del atardecer y se pone por el oeste alrededor del amanecer. Se encuentra más alto en las horas de la noche y muy temprano en la mañana.

En esta ocasión se llama "superluna de las flores" por coincidir en el mes de mayo. La próxima será el 24 de junio (noche de San Juan) y se llamará "superluna de fresa".

¿Qué es un eclipse lunar?

Un eclipse lunar ocurre cuando el Sol y la Luna ocupan posiciones precisas en lados opuestos de la Tierra. Durante esta alineación, la Tierra bloquea parte de la luz del Sol para que no llegue a la luna llena. Nuestra atmósfera filtra la luz a medida que pasa, suavizando el borde de la sombra de nuestro planeta y dando a nuestro satélite un profundo brillo rosado.

¿Dónde ser verá este eclipse?

El eclipse total, o el momento en que la Luna está en la sombra más profunda, durará unos 15 minutos. Esta fase total será visible cerca de la puesta de la Luna en el oeste continental de Estados Unidos y Canadá, todo México, la mayor parte de Centroamérica y Ecuador, el oeste de Perú y el sur de Chile y Argentina. A lo largo de la Cuenca del Pacífico asiático, el eclipse total será visible justo después de la salida de la Luna.

El eclipse parcial, que tiene lugar a medida que la Luna entra y sale de la sombra de la Tierra, será visible desde el este de Estados Unidos y Canadá justo antes de que la Luna se ponga por la mañana, y desde India, Nepal, el oeste de China, Mongolia y el este de Rusia justo después de la salida de la Luna por la noche.

Los observadores en el este de Australia, Nueva Zelanda y las islas del Pacífico, incluido Hawái, verán tanto el eclipse total como el parcial.

Si el eclipse de superluna no es visible desde tu ubicación, puedes disfrutar de este fenómeno segundo a segundo con el Estudio de visualización científica (Scientific Visualization Studio) de la NASA.

¿Por qué la Luna se pone roja?

Los colores permiten a nuestro cerebro interpretar las variaciones en las propiedades físicas de la luz. Estas mismas propiedades hacen que cada color de luz se comporte de manera diferente al atravesar una sustancia como el aire. Si alguna vez has mirado un cielo azul o disfrutado de una puesta de sol intensa, has visto este fenómeno en acción.

La luz del sol se dobla y se dispersa a medida que atraviesa la atmósfera de la Tierra. En el aire, los colores en el extremo azul y violeta del arcoíris se dispersan más ampliamente que los colores como el rojo y el naranja. La luz azul muy dispersa tiñe el cielo cuando el Sol está en lo alto en días despejados. La luz más roja viaja por un camino más recto a través del aire; solo la vemos esparcida por el cielo alrededor del amanecer y el atardecer, cuando la luz del Sol ha viajado a través de una gruesa porción de la atmósfera de la Tierra antes de llegar a nuestros ojos.

Durante un eclipse lunar, parte de esta luz matutina y vespertina fuertemente filtrada atraviesa la atmósfera de la Tierra y finalmente llega a la superficie lunar. La Luna eclipsada está tenuemente iluminada por la luz rojo-naranja que queda de todos los atardeceres y amaneceres que ocurren en todo el mundo en ese momento. Cuanto más polvo o nubes haya en la atmósfera de la Tierra durante el eclipse, más roja aparecerá la Luna, llamada también "luna de sangre".

¿Todas las superlunas son rojas?

No y no. Las superlunas y los eclipses lunares son fenómenos diferentes que no siempre ocurren al mismo tiempo, pero en esta ocasión coinciden y es una excelente oportunidad para disfrutar de estos eventos astronómicos, en directo en aquellos lugares donde son visibles o bien a través de internet. Por ejemplo, la Agencia Espacial Europea (ESA) y algunos astrónomos ofrecerán transmisiones en directo.