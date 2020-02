Salvador Illa rechaza "el alarmismo" por el coronavirus y dice que las mascarillas "no sirven"

El ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha señalado que, aunque es "lógico que preocupe" el brote de coronavirus, "no hay que caer en el alarmismo" y ha asegurado que las mascarillas "no son necesarias en España para ir por la calle".

Así lo ha manifestado este sábado Illa en una entrevista en La Sexta Noche después de que se hayan elevado a 58 los casos positivos por coronavirus en España. "Es un virus desconocido, pero lo que conocemos nos permite controlarlo o intentar controlarlo y tratarlo", ha comentado.

"Es una situación que seguimos con preocupación, es lógico que preocupe pero no hay que caer en el alarmismo, estamos intentando tener una estrategia común. Preocupación sí, alarmismo no", ha señalado Illa, quien ha recomendado seguir los consejos de las autoridades sanitarias.

En este punto, ha afirmado que en España "no es necesario el uso de mascarillas en la calle" aunque en Italia haya algunas zonas donde sí que se ha recomendado su uso. "En España son útiles pero no para la calle", ha sentenciado.

Actos multitudinarios

En cuanto a la posibilidad de suspender actos multitudinarios en España como ha ocurrido en otros países, el ministro ha explicado que la valoración de riesgo aquí lleva a "seguir estando en la fase de contención" por lo que, en este momento, "no procede tomar otras medidas" que, según ha asegurado, "si hubiera que tomarlas están preparadas". "En función de la evolución iremos tomando medidas", ha dicho.

"Conocemos cosas suficientes para intentar controlarlo, se intenta contener el virus y que no quede para siempre en nuestro país", ha manifestado Illa, destacando que "cuanto más coordinadamente se trabaje mucho mejor".

Cierre de fronteras

El Gobierno, según ha comentado Illa, no contempla actualmente el cierre de fronteras en España como medida contra el coronavirus. "No contemplamos este escenario. No son escenarios tan eficaces como pudiera parecer a primera vista", ha señalado.

Por último, el ministro de Sanidad ha pedido a los ciudadanos que si tienen síntomas llamen a los servicios sanitarios y que tomen medidas de higiene personal, como lavarse las manos. "Esta crisis se va a superar, el coronavirus se va a terminar acabando", ha indicado.