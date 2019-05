Juan Luis Arsuaga: "Si existieran los extraterrestres tendrían forma humanoide"

Quiénes somos, de dónde venimos, adónde vamos y si estamos solos en la galaxia son algunas de las preguntas más repetidas en la historia de la humanidad. La mayor parte de ellas han sido analizadas desde el punto de vista filosófico, pero los científicos tienen mucho que decir para dar respuestas reales. En España el prestigioso paleoantropólogo Juan Luis Arsuaga (Madrid, 1954) lleva décadas investigando sobre nuestro pasado para contestar estas cuestiones.

Entrevista a Juan Luis Arsuaga Silvia P. Cabeza

Las excavaciones en el yacimiento de Atapuerca (Burgos) comenzaron a finales de los años 70. En 1982 se incorporó Arsuaga, que codirige la Fundación Atapuerca junto a Eudald Carbonell y José María Bermúdez de Castro, además de ser director científico del Museo de la Evolución Humana en Burgos. Poco después comenzaron a descubrirse restos fósiles humanos que arrojarían luz a la historia de la humanidad. Todo el trabajo para conocer a nuestros antepasados hizo que el paleontólogo y su equipo fuesen galardonados con el Premio Príncipe de Asturias de Investigación Científica y Técnica en 1997.

Arsuaga es, además de un prestigioso científico, un divulgador nato al que le gusta hablar de cualquier tema. En su nuevo libro Vida, la gran historia, que acaba de publicar la editorial Destino, aborda muchas preguntas filosóficas desde el conocimiento científico, huyendo de la ignorancia y los dogmas. Sentado en un céntrico hotel madrileño, el investigador contesta a EL ESPAÑOL las preguntas que encabezan este texto. Y sí, también habla de extraterrestres, un tema que trata en su libro.

¿Cree que puede existir vida inteligente más allá de la tierra?

Por poder sí, la cuestión es si existe en torno a la tierra. Lo que nos interesa saber es cuál es la densidad de la vida inteligente en el universo y si tenemos una especie inteligente cerca, porque si existe y está muy separada, estará tan lejos que nos dará igual. No creo que haya mucha vida inteligente con capacidad para viajar por el espacio y, por lo tanto, las probabilidades de que tengamos una cerca seguramente no sean muy altas, pero existen.

No creo que vea viajando a un extraterrestre por el espacio en una nave, pero sí que espero saber si hay oxígeno en la atmósfera de planetas de otros sistemas y si hay vida. Hay localizados 4.000 exoplanetas, se trata de analizar su atmósfera, para lo cual no hace falta viajar hasta ellos. En breve tiempo se verá, emplazo al lector a dentro de 10 años, imaginen que hay vida en alguno o en ninguno.

En el caso de existir extraterrestres, ¿cómo cree que serían?

Si existieran, no se me ocurre otra forma que un humanoide. Pero en esto desafío al público a que piense: si existiese una especie biológica inteligente, ¿cómo podría ser? Si tiene sentido biológico, sistema nervioso,...

Juan Luis Arsuaga Silvia P. Cabeza

Lleva décadas desentrañando nuestro pasado, ¿qué más le gustaría hallar en Atapuerca?

Me gustaría que me sorprendiesen con lo que no espero.

Cuando uno trabaja en un línea de investigación espera encontrar más de lo mismo, pero, a lo mejor, se puede llegar a encontrar algo que no tenga nada que ver. Tal vez la serendipia nos lleve a encontrar algo que no esperamos en Atapuerca.

¿Qué grandes incógnitas sobre la evolución quedan por despejar?

La consciencia es el gran problema de la ciencia: ¿cómo ha surgido la mente humana? En realidad, para un neurocientífico queda todo: dónde se almacenan los recuerdos, cómo se almacena todo en la mente humana y la relación entre la mente y el cerebro. También pasa con los fósiles: la mente es una cosa y el cerebro es otra.

Seguro que está harto de que le hagan esta pregunta, que, de hecho, tiene protagonismo en su nuevo libro: ¿por qué estamos aquí?

La probabilidad de que la vida como la conocemos sucediera es baja. Es difícil que aparezca la vida compleja.

Es raro y poco probable, pero hemos tenido suerte.

¿Somos esclavos de nuestros genes?

Este es el eterno debate de la biología moderna. Hay gente que opina que en absoluto condiciona nuestro comportamiento y los que opinan que es un hecho.

¿Y usted?

La población reclusa española es masculina en un 92%. Yo creo que hay un componente biológico en la conducta. Estamos programados para aprender determinadas cosas.

Un ser humano lo que hace a lo largo de su desarrollo es adaptarse a la sociedad; y los genes lo que hacen es establecer los cauces por los que se obtiene la información para incorporarse a esta sociedad. Tenemos una programación que hace posible que extraigas información de tu medio social y que esa información guíe tu forma de desarrollo personal. En ese sentido estamos condicionados, pero no somos esclavos como tal.

De alguna forma nuestros genes nos programan para convertirnos en buenos miembros de nuestra sociedad. Es difícil ser el raro de la clase y relativamente fácil ser el normal, porque nuestra programación genética nos programa para que tengamos éxito en la vida social. El problema al que se enfrenta el ser humano es el de los que no queremos ser el promedio, los que somos los raros. El reto es crear sociedades tolerantes que sean capaces de incorporar a los raros.

Juan Luis Arsuaga durante la entrevista con El Español Silvia P. Cabeza

La esperanza de vida cada vez es mayor ¿cree que alcanzará el Homo sapiens la inmortalidad algún día?

No creo que la inmortalidad esté a la vuelta de la esquina. La esperanza de vida ha aumentado, pero no la longevidad.

¿Tendrá el Homo sapiens un cerebro menos desarrollado por culpa de las tecnología?

El cerebro seguirá estando igual. Pero no solo el cerebro, el cuerpo también aunque no nos desenvolvamos igual. Ahora todo el mundo está muy preocupado por los kilos de más por la temporada veraniega, nos sigue gustando nuestro cuerpo y la gente va al gimnasio para lucir abdominales, aunque no vaya a cazar mamuts. No creo que cambien ni el cerebro ni el cuerpo. No queremos ser extraterrestres, queremos ser Brad Pitt (bromea).

Vida, la gran historia tiene una peculiaridad, el libro está dividido en "jornadas" en lugar de capítulos...

Está dividido así porque creo que se puede leer cada capítulo en un día, como son 15, en poco más de dos semanas se puede leer.

¿Por qué recomendaría comprar su nuevo libro?

Todavía no soy capaz de comprender cómo hay gente que no se dedica a la biología evolutiva (ríe). Se trata de entender de qué estamos rodeados. Hay mucha gente que quiere saber, pero en la historia de la humanidad las explicaciones han sido mágicas o religiosas, pero todos queremos entender qué está pasando. Para la gente que quiera comprender lo que hay a nuestro alrededor existe este libro.

[Más información: Estos son los hallazgos de Atapuerca que se aplicarán en los hospitales de Madrid].