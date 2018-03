Este hombre ofrece 10.000 euros por la foto que pruebe que la Tierra no es plana

Un británico residente en Benidorm (Alicante) ofrece 10.000 euros a quien le dé una fotografía que demuestre que la Tierra no es plana, es decir, en la que se aprecie al menos una parte de la circunferencia terrestre. Howard George Stirrup ha explicado a Efe que está convencido de que la superficie del planeta es plana y ha colgado el reto en su perfil de Facebook y en Youtube, donde ha recibido miles de visitas "pero ninguna fotografía".

Stirrup comenzó ofreciendo 1.000 euros y ahora, aún más convencido de su hipótesis, ha elevado la recompensa a 10.000. El británico fundamenta su inquebrantable fe en las supuestas leyes matemáticas que indican que por cada milla de distancia cuadrada debería haber unos veinte centímetros de curva según la teoría que defendían en la escuela pitagórica.

Si ello fuera así, afirma, "¿cómo es posible que desde Benidorm podamos ver los edificios enteros de San Juan sin perder de vista los primeros pisos debido a la supuesta circunferencia de la tierra? Hay 33 kilómetros de distancia". Un ejemplo que extiende a otros lugares de la geografía que, en su opinión, demuestran que la propiedad esférica del planeta no existe. "Tampoco veo parte de la circunferencia desde Dénia hasta Ibiza: Vemos la isla entera y si hubiera circunferencia no debería ser así cuando hay casi cien kilómetros de distancia. Lo que pido es que alguien me demuestre que sí la hay", ha incidido.

Stirrup ha insistido en que ha ofrecido el dinero para que los interesados "investiguen" y demuestren sus tesis, "pero hasta el momento no he tenido ninguna entrada". "No creo que vivamos en una esfera", ha proclamado este hombre, cuyo reto ha recibido "muchas bromas e insultos" aunque algunos internautas también le han dado las gracias "por ser valiente y pedir pruebas científicas fuera de los vídeos de la NASA".

Por supuesto, las imágenes, vídeos y demás material en los que se refleja lo esférico del planeta son, en su opinión, "pruebas de la NASA" que han sido "falsificadas con photoshop". "Nos enseñan vídeos de la Tierra dando vueltas, pero está todo falsificado", ha sostenido este británico, quien también tacha de montaje la llegada del hombre a la Luna.

"Todo el mundo sabe que nos engañaron y que se grabó en un estudio. Si una industria cobra mucho por engañar, lo normal es que sigan engañando porque es mucho más beneficioso", ha comentado mientras se pregunta si alguien puede explicarle "por qué vemos siempre las mismas estrellas y constelaciones que veían los egipcios hace miles de años".

"Si la Tierra sigue al sol y éste se mueve a medio millón de kilómetros por hora y todas las estrellas están separándose del 'Big Bang', no debería ser así", ha argumentado. Otras de las teorías de las que Stirrup duda es la de que las estrellas son cuerpos incandescentes: "Ni son de fuego ni están tan lejos como nos han dicho ya que hay cámaras muy potentes que muestran detalles en 3D muy claros".

Ni siquiera comparte la idea de que la Tierra sea el único elemento plano del espacio: "¿Qué pasa con la Estrella Polar? Siempre está en la misma posición, y creo que es plana y está fija". Aunque no ha pedido, de momento, que alguien demuestre también la diferencia de tamaño entre el Sol y la Luna, sí está convencido de que ambos astros son iguales.

"Dicen que el sol es miles de veces más grande que la luna, pero nosotros los vemos de igual tamaño", ha manifestado antes de concluir que, frente a la tesis de que el primero está mucho más lejos de la Tierra que el segundo, a él le parece más razonable la explicación de que "son iguales, nosotros estamos fijos y por eso los vemos moverse".