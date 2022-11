Dos vinos de Castilla y León, entre los mejores de España por menos de cinco euros

La Guía de Vinos Gourmets 2023 ha incluido a dos de Castilla y León en su sección de los mejores vinos, con al menos 90 puntos, por un precio de cinco euros o menos. En definitiva, calidad a buen precio. Los dos vinos de la Comunidad que son recomendados por esta prestigiosa guía a un precio muy asequible son Muruve 2021, un tinto de la Denominación de Origen Toro, a un precio de 4 euros, que ha conseguido 90 puntos; y un blanco de la Denominación de Origen Rueda, Nicte Eco 2021, con 91 puntos, y 5 euros.

Son dos de los diez vinos de toda España que ha seleccionado la Guía Gourmets 2023, y que son los siguientes. En la sección de blancos, además del ya citado de la DO Rueda, el Casa Albali Verdejo Sauvignon 2021, de la DO Valdepeñas, con 90 puntos y a 4 euros. De rosado, el Borsao Selección 2021, DO Campo de Borja, 91 puntos y 5 euros.

En tintos, además del Muruve de la DO Toro, la guía ha reconocido al Care Nouveau 2021, de la DO Cariñena, con 91 puntos y a 5 euros. El Dominio de Berzal 2021, un tinto con maceración carbónica, de la DOC Rioja, 91 puntos y a 5 euros. También el Taus Joven 2021, de la DO Jumilla, con 91 puntos y a un precio de 5 euros. El Finca La Estacada, 6 Meses de Barrica 2021,de la DO Uclés, que ha conseguido 90 puntos, a un precio de 4 euros. Y también el Muñarrate de Solabal 2021, de la DOC Rioja, con 90 puntos y a 5 euros.

En la categoría de manzanilla, la guía ha destacado al Dios Baco Manzanilla, de la DO Manzanilla-Sanlúcar de Barrameda, que ha obtenido 94 puntos, y se puede comprar a un precio de 5 euros.

