Un exquisito bao de boloñesa de carne, pesto y queso: así es el mejor pincho de la provincia de Valladolid

El restaurante Jiapan de Valladolid se ha alzado este lunes con el Pincho de Oro del XXVIII Concurso Provincial de Pinchos con su propuesta 'Doce/29', un exquisito bao de boloñesa de carne, pesto y queso.

El restaurante Azul Mediterráneo ha logrado el Pincho de Plata gracias a su creación 'Belém-Chazo', mientras que el Pincho de Bronce ha sido para el restaurante Trasto con 'Bola del Mundo'. Talavera Gastronomía se ha alzado con el Pincho de Cobre con su tapa 'Lechacitro'.

La gran Gala de la Hostelería de Valladolid se ha celebrado en la tarde de este lunes en el Centro Cultural Miguel Delibes, reuniendo a profesionales, instituciones, patrocinadores y representantes del sector en una de las citas más importantes del año.

Durante el acto se ha rendido homenaje a destacados profesionales y establecimientos hosteleros, se ha hecho entrega del XXVII Premio Conde Ansúrez y se ha reconocido a los ganadores de las distintas categorías del XXVIII Concurso Provincial de Pinchos de Valladolid.

Autoridades e instituciones

Al acto han asistido numerosas autoridades, representantes institucionales y patrocinadores que respaldan y hacen posible la celebración de esta Gala.

Entre ellos, el alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero; el presidente de la Diputación Provincial de Valladolid, Conrado Íscar; el subdelegado del Gobierno en Valladolid, Jacinto Canales y el director general de Turismo de la Junta de Castilla y León, Ángel González Pieras.

También el diputado provincial de Promoción Agroalimentaria y Consumo, y presidente del Patronato de Turismo, Moisés Santana Alonso y la concejala de Turismo, Eventos y Marca Ciudad del Ayuntamiento de Valladolid, Blanca Jiménez.

Y la delegada territorial de la Junta de Castilla y León en Valladolid, Raquel Alonso, entre otros representantes de instituciones públicas y entidades colaboradoras.

Reconocimiento a Siloé

El alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, junto con el presidente de la Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería de Valladolid, Jaime Fernández Lafuente, hizo entrega del Premio Conde Ansúrez 2026 al grupo Siloé.

Con este galardón se ha reconocido su trayectoria artística, sus éxitos profesionales y su capacidad para llevar el nombre de Valladolid por toda España, consolidándose como unos magníficos embajadores de la ciudad y ejemplo del talento vallisoletano que crece sin perder sus raíces.

Establecimientos homenajeados

En esta 43.ª edición, los establecimientos homenajeados han sido Casa Rural El Caño, de Nava del Rey, en representación de la provincia, y el restaurante Los Chopos y la Cafetería Moka, como referentes de la hostelería de la capital vallisoletana.

La Asociación ha trasladado a todos ellos su más sincera enhorabuena y su agradecimiento por tantos años de trabajo y por su contribución al desarrollo del sector hostelero en la provincia.

Asimismo, la Asociación ha querido rendir un reconocimiento muy especial a José Alberto Torrecilla por su ejemplar trayectoria profesional, marcada por el compromiso, la dedicación y la defensa constante de los intereses del sector hostelero.

Su trabajo, entrega y capacidad de unión han contribuido de forma decisiva al fortalecimiento de la asociación y del conjunto de la hostelería de Valladolid.

Policía Nacional

La gala también ha tenido un significado especial con el homenaje a la Policía Nacional con motivo de la conmemoración de su 200 aniversario, dos siglos de servicio público, compromiso con los ciudadanos y dedicación ejemplar a la seguridad y la convivencia.

En reconocimiento a esta trayectoria, la Junta Directiva ha hecho entrega del Pincho de Oro como muestra de admiración, respeto y agradecimiento de todo el sector hostelero vallisoletano.

La gala final y la entrega de premios ha estado presentada por David Monaguillo y amenizada por Beatriz Panizo.

Premiados

En el Concurso Provincial de Pinchos, Los Ilustres con su tapa 'Raspa y Gana' se ha alzado con el Premio al Establecimiento Más Votado por el Público, mientras que Carmen Calderón García fue reconocida como la cliente que más votó.

Entre los galardones especiales, La Dársena de la Victoria ('Bone Crush') ha obtenido el accésit a Mejor Concepto Pincho, Calabu, Cocina de Recuerdos ('Tierra de Campos') el accésit al Pincho Más Vanguardista y Talavera Gastronomía ('Lechacitro') el accésit al Pincho Más Tradicional.

Además, Las Kubas ha ganado el Mejor Pincho Sin Gluten con 'El tesoro', Los Molinos el Mejor Pincho con Alimentos de Valladolid por 'La Molinera', y Ubi de la Vega se ha llevado el Mejor Pincho de la Provincia con 'Origen'.

Los Zagales ha logrado el galardón en la categoría de Pincho Postre con 'Oído Cozina (dulce)'.

Finalmente, en el podio principal se han consagrado Talavera Gastronomía, con 'Lechacitro', que ha obtenido el Pincho de Cobre, Trasto, con 'Bola del Mundo', el Pincho de Bronce, Azul Mediterráneo, con 'Belém-Chazo', el Pincho de Plata, y Jiapan con su propuesta 'Doce/29', se ha coronado con el Pincho de Oro.

Los ganadores serán quienes representen a Valladolid en el XXII Concurso Nacional de Pinchos y Tapas Ciudad de Valladolid del próximo mes de noviembre.