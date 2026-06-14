Valladolid anuncia sus 21 mejores pinchos de la provincia: estos son los finalistas que lucharán por la victoria

La bola del mundo del Restaurante Trasto. Fotografía: Asociación Provincial de Hostelería de Valladolid.

La gastronomía de Valladolid ya conoce a sus grandes protagonistas y a las 21 mejores tapas de la provincia.

El XXVII Concurso Provincial de Pinchos de Valladolid ha seleccionado a los 21 establecimientos que van a competir este lunes, 15 de junio por los prestigiosos Pinchos Oro, Plata, Bronce y Cobre.

Galardones, además, que dan billete para representar a la provincia en el próximo Concurso Nacional de Pinchos y Tapas.

Los finalistas de esta edición son Ubi de la Vega, en Arroyo de la Encomienda, con Origen. Las Barricas de Cigales con Morman. Mesón Asador Carlos de Traspinedo con Manoli. Estos en la provincia.

En la capital: 5 Gustos con Gong Castellano. Azul Mediterráneo con Belém-Chazo. Café Bar Papiro con Hasta la luna y volver. Calabu, Cocina de Recuerdos, Con Tierra de Campos. El Corregidor con Ginebra, 30 años.

El Lagar con Lagareto. Jiapan con Doce/29. La Churrería de Rita con El Corte que no quería ser helado. La Criolla con Capricho del Corral. La Dársena de la Victoria con Bone Crush.

La Esquina de Pani con Mandarina de la Dehesa. Las Kubas con El Tesoro. Los Molinos con La Molinera (Pan de queso y carrillera). Los Zagales con Oído Cozina. Moka con Adana. Selvático con Del Pasto al Fuego. Talavera Gastronomía con Lechacitro y Trasto con Bola del Mundo.