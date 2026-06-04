Valladolid busca el mejor pincho de la provincia dentro de su cocina en miniatura: 51 establecimientos aspirantes

Vuelve una cita única en la provincia de Valladolid con la celebración del XXVIII Concurso Provincial de Pinchos de Valladolid que se va a celebrar del 6 al 14 de junio del 2026.

En la mañana de este jueves, 4 de junio, se ha presentado el evento con la presencia de Blanca Jiménez, concejala de Turismo, Eventos y Marca Ciudad, de Moisés Santana, diputado de Promoción Agroalimentaria y Consumo y de Jaime Fernández, presidente de la Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería de Valladolid.

Durante nueve días, el público podrá degustar en los establecimientos participantes las creaciones que competirán en esta nueva edición del certamen, que contará en esta ocasión con la participación de 51 establecimientos.

42 de ellos de la capital y 9 procedentes de diferentes municipios de la provincia. En total 61 elaboraciones, 50 pinchos oficiales y 11 pinchos postre, optarán a los distintos premios del concurso.

Por categorías, 11 establecimientos optarán al premio ‘Pincho Postre’, 18 lo harán en la categoría ‘Pincho Sin Gluten’ y 38 presentarán elaboraciones realizadas con productos de la marca Alimentos de Valladolid. Algunos de los 61 pinchos concursantes participan en más de una categoría.

El precio de venta al público de los pinchos participantes será de un máximo de 3,50 euros. Asimismo, el coste de elaboración (escandallo) de cada propuesta no podrá superar los 1,90 euros.

El grupo cervecero Mahou San Miguel brindará a los establecimientos participantes la posibilidad de ofrecer, de forma opcional, una promoción compuesta por pincho y un quinto de Mahou, Alhambra o San Miguel. El precio de esta oferta será fijado libremente por cada establecimiento.

Categorías de premios

Los participantes del certamen optarán a cuatro premios principales: ‘Pincho Oro’, ‘Pincho Plata’, ‘Pincho Bronce’ y ‘Pincho Cobre’ y como cada año, los establecimientos galardonados serán los encargados de representar a Valladolid en el XXII Concurso Nacional de Pinchos y Tapas, Ciudad de Valladolid, que se celebrará el próximo mes de noviembre.

Asimismo, se concederán los premios al ‘Mejor Pincho Postre’ y al ‘Mejor Pincho Provincial’. El jurado también otorgará los siguientes accésits: ‘Pincho Sin Gluten’, ‘Pincho Más Tradicional’, ‘Pincho Más Vanguardista’, Mejor Concepto, ‘Pincho Alimentos de Valladolid’ y Votación Popular.

Al accésit ‘Pincho Alimentos de Valladolid’ podrán presentarse aquellas propuestas que incorporen al menos un ingrediente perteneciente a este sello de calidad promovido por la Diputación de Valladolid. El galardón busca destacar y dar visibilidad a los productos agroalimentarios de la provincia e impulsar su presencia en la gastronomía local.

El ‘Pincho de Votación Popular’ será elegido por el público, que podrá emitir su voto a través de la web de Visita Valladolid. Para participar, será necesario completar el formulario online, con una única votación permitida por usuario y el establecimiento más votado, obtendrá este galardón.

Además, entre todas las personas que emitan su voto se realizará un sorteo cuyo ganador disfrutará de una escapada gastronómica para dos personas, cortesía de la Sociedad Mixta para la Promoción del Turismo de Valladolid. El premio incluye una visita guiada a la ciudad, una Valladolid Card y una comida o cena.

A través de www.visitavalladolid.com se podrá acceder al listado completo de establecimientos participantes junto con un reportaje fotográfico y la descripción de cada elaboración. Además, en los locales concursantes y en las oficinas de Turismo de Valladolid habrá disponible un mapa con la localización de los participantes y una guía gastronómica con las imágenes de todos los pinchos, sus descripciones y los establecimientos donde se podrán degustar.

Organización y composición del jurado

El Jurado Oficial realizará las degustaciones en los establecimientos de Valladolid capital los días 11 y 12 de junio. En el caso de los ocho participantes de la provincia, presentarán sus elaboraciones en la Fase Provincial, que se celebrará el jueves 11 de junio por la tarde en la Escuela Internacional de Cocina ‘Fernando Pérez’. El jurado elegirá a 20 finalistas y tres nominados por cada uno de los accésits.

La fase final tendrá lugar la mañana del lunes 15 de junio en la Escuela Internacional de Cocina, con la incorporación de la presidenta del jurado. En ella, los 20 finalistas seleccionados por el Jurado Oficial competirán por los Premios Oro, Plata, Bronce y Cobre.

La presidencia del jurado de esta edición será Elena Lucas, chef y copropietaria del restaurante ‘La Lobita’, ubicado en Navaleno (Soria), reconocido con una Estrella Michelín en 2014 y dos Soles en la Guía Repsol. Elena, representa a la tercera generación de este proyecto familiar y, junto a Diego Muñoz, lo ha convertido en un referente de la cocina micológica en España. Su cocina se basa en el territorio del pinar soriano, con especial protagonismo de las setas y los productos silvestres, combinando tradición, memoria e innovación.

Acompañándola en el jurado permanente estarán:

Mariano Mier – Avilés, Asturias. Chef ejecutivo y propietario de Yanik Barra de Mercado (Avilés), donde desarrolla una cocina que fusiona la tradición asturiana con una visión internacional. Su propuesta parte de la memoria familiar y del producto local, enriquecida por su experiencia en más de 60 países.

Rafa Herreros – Albacete. Chef ejecutivo de Vasepi y propietario del Restaurante Dallas, referente de la gastronomía en Castilla-La Mancha. Con una sólida trayectoria en cocina competitiva y de alta cocina, destaca por su apuesta por la excelencia, la innovación y el producto local.

Andrés García – Cerdeña. Enólogo con una amplia trayectoria internacional en el sector vitivinícola. Ha desarrollado su carrera entre España e Italia, trabajando en bodegas de referencia en Cerdeña y como socio y responsable técnico de Cantina Giba desde 2014, donde dirige la producción enológica y la gestión del proyecto.

Ruth Alejandre, es comunicadora audiovisual, escritora y divulgadora gastronómica con una trayectoria internacional vinculada al turismo, los viajes y la cultura culinaria. Fundadora de Gastrogurú, desarrolla proyectos de contenido, investigación y formación que exploran la gastronomía como expresión de identidad, territorio y patrimonio cultural. Actualmente dirige la comunicación y relaciones públicas de NH y NH Collection aportando una visión global de las tendencias gastronómicas, turísticas y de hospitalidad.

Sara Cámara - Natural de Ledesma (Salamanca), se ha consolidado como una de las figuras emergentes más destacadas de la gastronomía española tras recibir el Premio Revelación Gastronómica 2025 y ser reconocida como Mejor Repostera Nacional 2025. Actualmente trabaja en un proyecto propio desde su centro de desarrollo gastronómico, mientras prepara nuevos retos profesionales con la vista puesta en la apertura de su futuro restaurante.

Un año más, el jurado encargado de la categoría de postres estará formado por el profesorado de pastelería y repostería del IES ‘Diego de Praves’, bajo la presidencia de:

Luis Santos – Torrelavega, Cantabria. Representa la tercera generación al frente del histórico Obrador Santos, una de las sagas pasteleras más emblemáticas de la región. Heredero de una tradición iniciada en 1953, continúa el legado familiar basado en la excelencia artesanal y la calidad del hojaldre como seña de identidad.

Por su parte, el jurado del Pincho Sin Gluten estará formado por miembros de ACECALE (Asociación de Celiacos de Castilla y León).

El Centro Cultural Miguel Delibes celebrará la gala final el 15 de junio

La Gran Gala tendrá lugar en la tarde del próximo lunes 15 de junio en el Centro Cultural Miguel Delibes. En esta edición, la Junta Directiva de la Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería de Valladolid concederá el Premio ‘Conde Ansúrez’ en su XXVII edición al grupo musical Siloé, en reconocimiento a su trayectoria, sus logros profesionales y su contribución a la proyección del nombre de Valladolid a nivel nacional.

Durante la ceremonia, la Asociación también rendirá homenaje a tres establecimientos hosteleros por su trayectoria, compromiso con el sector y aportación a la ciudad y la provincia: Casa Rural El Caño (Nava del Rey), en representación del ámbito provincial, y en la capital vallisoletana el restaurante Los Chopos y la Cafetería Moka.

Asimismo, se reconocerá la trayectoria de José Alberto Torrecilla, por su dedicación, compromiso y defensa constante del sector hostelero vallisoletano.

La gala incluirá también un homenaje especial a la Policía Municipal con motivo de su 200 aniversario, en reconocimiento a dos siglos de servicio público, compromiso ciudadano y labor en favor de la seguridad y la convivencia, distinción que se materializará con la entrega del ‘Pincho de Oro’.