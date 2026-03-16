El restaurante vallisoletano Talavera Gastronomía gana el premio a la mejor torrija de España

Entrega del premio al restaurante vallisoletano Talavera Gastronomía, en el I Concurso Nacional de Torrijas, este lunes

El restaurante vallisoletano Talavera Gastronomía ha ganado este lunes el premio a la mejor torrija de España

La Diputación de Valladolid, a través de su marca de calidad Alimentos de Valladolid, 'A gusto de todos', y con el propósito de mantener la tradición en la elaboración de dulces típicos, ha llevado a cabo el I Concurso Nacional de Torrijas.

En total, se han presentado 102 establecimientos de 14 comunidades autónomas, con 129 torrijas presentadas, 35 en la modalidad de tradicional, 64 en la de innovadora y 30 en la salada. De ellas, 41 compitieron, además, al accésit de Alimentos de Valladolid, y 14 al accésit sin gluten.

Talavera Gastronomía

En la categoría de ‘Torrija Tradicional’ el primer premio fue para el restaurante vallisoletano Talavera Gastronomía, el segundo para Pastelería Bornatxea (Miranda de Ebro) y el tercero para Carnicería Gabiria (Getxo).

El premio ‘Torrija Innovadora’ recayó en la Botica de Matapozuelos, quedando segundo Restaurante Dallas (Albacete) y tercero Melida Wines (Mélida -Peñafiel).

Por último, la 'Torrija Salada' ha tenido como campeón a Azul Mediterráneo, segundo clasificado Los Molinos (Valladolid) y tercer clasificado Casa Sueño (Salas – Asturias).

El concurso estuvo dirigido por José Ignacio Colinas, siendo el presidente del Jurado el cocinero vallisoletano, con estrella Michelin y dos soles Repsol, y Premio Nacional de Gastronomía, Jesús Ramiro.

Foto de familia de los ganadores del concurso

Un premio de 1.000 euros

Cada categoría contaba con tres premios. Todos ellos han obtenido un diploma acreditativo y un lote de Productos de Alimentos de Valladolid.

Los ganadores de cada una de las categorías han obtenido un cheque por valor de 1.000 euros y los ganadores de los Accésit un premio de una estancia de fin de semana en la Milla de Oro del Vino.

Los finalistas han conseguido un premio de 500 euros, en el caso del segundo clasificado, y de 250 euros para los terceros. El jurado otorgó también un accésit a la mejor torrija elaborada por alumnos de las escuelas de cocina participantes, con un premio de 300 euros a Laura Mancebo.