Estos son los 101 establecimientos que competirán por la mejor torrija de España en Valladolid

Presentación de los 101 establecimientos que competirán por la mejor torrija de España en Valladolid, este domingo

La mejor torrija de España se decidirá entre un total de 166 presentadas al Concurso Nacional organizado por la Diputación de Valladolid, a través de la marca Alimentos de Valladolid. Cerradas las inscripciones, en total se han presentado 101 establecimientos de 12 comunidades autónomas, de los cuales 10 son escuelas de cocina y el resto profesionales de hostelería y de la confitería (91).

En el concurso participarán 16 torrijas, repartidas por categorías: Tradicional (50), innovadora (77), salada (39), sin gluten (22) y 48 competirán por el accésit de Alimentos de Valladolid.

Esta iniciativa convertirá a Valladolid en el epicentro de este dulce tradicional de Semana Santa, reuniendo a profesionales de todo el país de la hostelería y la confitería.

El certamen tiene como objetivo preservar y poner en valor la tradición en la elaboración de la torrija y, a su vez, fomentar la creatividad y la innovación gastronómica, para promocionar la calidad de los productos y el trabajo de los profesionales del sector, además de la cultura culinaria vinculada a estas fechas.

Contará con tres categorías, Torrija Tradicional, Torrija Innovadora y Torrija Salada, además de conceder accésit especiales a la Torrija Sin Gluten y a la Torrija elaborada con productos certificados de la marca Alimentos de Valladolid.

El concurso entregará premios para cada una de las categorías convocadas, un primer premio, con una dotación de 1.000 euros, un segundo con cuantía de 500 y un tercero dotado con 250 euros.

Además, los ganadores y finalistas recibirán un diploma acreditativo y un lote de productos de la marca Alimentos de Valladolid. También, se otorgarán accésit especiales cuyos ganadores obtendrán como premio una estancia de fin de semana en la Milla de Oro del Vino, reforzando así el vínculo entre gastronomía, territorio y promoción turística.

El concurso

La primera fase se desarrollará del 2 al 6 de marzo donde se hará la selección de las Torrijas. La segunda fase será el 16 de marzo, donde se vivirá la final y la entrega de Premios en el Espacio La Granja.

Como actividad previa, está previsto un showcooking el 13 de marzo, con los ganadores vallisoletanos en concursos anteriores: Yolanda Martín (mejor torrija tradicional 2018, Restaurante Maryobeli), José Ignacio Colina (XOKORETO, mejor torrija innovadora en 2017 y 2023) y Juan Carlos Jiménez (Azul, Mediterráneo, mejor torrija salada 2023).

Jurado profesional

Jesús Ramiro, chef profesional de Valladolid, será el presidente del jurado. Ramiro es una figura clave de la gastronomía de Castilla y León y pionero de la cocina de vanguardia en España, supone un importante respaldo al concurso y un nuevo impulso a esta iniciativa que pretende convertir a Valladolid en referente nacional de uno de los dulces más emblemáticos de la Semana Santa.

Su experiencia, prestigio y vinculación con la gastronomía de calidad aportarán solvencia y proyección nacional a un concurso que nace con vocación de continuidad.

La dirección del concurso correrá a cargo del maestro pastelero José Ignacio Colinas, profesional de reconocido prestigio, y se desarrollará en dos fases: una primera selección técnica y una final presencial que tendrá lugar el 16 de marzo en el Edificio La Granja de Valladolid, donde un jurado profesional hará una valoración de las propuestas de forma anónima.

Junto a Jesús Ramiro y José Ignacio Colinas, el jurado estará integrado por profesionales y representantes de diferentes ámbitos relacionados con la gastronomía, la formación y el sector profesional: Marina Vega, periodista.

José Antonio Montero, del IES Diego de Praves; Yolanda Martín, de Maryobeli (APEHVA); César García, de ACECALE; Laura Junquera, de la Escuela de Profesionales Alcazarén; José Antonio Villegas, de la pastelería Menta y Chocolate (Asociación de Confiteros); Noelia Laguna, de Cetec; Óscar Herrero, de la Escuela Internacional de Cocina.

Con esta iniciativa, la Diputación de Valladolid refuerza su apuesta por la promoción de la provincia como destino gastronómico, el apoyo al sector hostelero y la puesta en valor de los productos de calidad, consolidando la Semana Santa como un elemento clave de identidad cultural y culinaria.