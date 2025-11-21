Una ciudad de Castilla y León está entre las 10 más bonitas para vivir de España

España está llena de historia, arte y una enorme variedad de paisajes. Del sur de Andalucía al norte atlántico, cada ciudad tiene su propio encanto especial. Elegir la más bonita es casi imposible, pero algunas sobresalen por su arquitectura, su atmósfera y su patrimonio.

Según Clarín Internacional y Sitios de España, hay 10 ciudades que destacan por encima del resto y atraen cada año a cientos de miles de turistas, y entre ellas figura una capital de provincia de Castilla y León: Segovia. La ciudad segoviana comparte ranking con otras importantes localidades del país, en concreto, Sevilla, Córdoba, San Sebastián, Barcelona, Granada, Santiago de Compostela, Alcalá de Henares, Toledo y Madrid.

Segovia despliega ante el visitante uno de los conjuntos monumentales más impresionantes de España. Su Acueducto romano, construido hace casi 2.000 años y aún en pie con sus 167 arcos de granito sin argamasa, es posiblemente la imagen más icónica de la ciudad y una de las obras de ingeniería civil romana mejor conservadas del mundo.

Junto a él, el Alcázar, con su silueta de cuento de hadas que inspiró supuestamente el castillo de la Cenicienta de Disney, y la Catedral gótica tardía, conocida como “la Dama de las Catedrales” por su elegancia, forman un triángulo patrimonial declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en 1985. Calles empedradas, plazas con sabor castellano y un casco histórico perfectamente conservado convierten cada paseo en un viaje en el tiempo.Más allá de los grandes monumentos, Segovia seduce por sus detalles.

El barrio judío, con sus sinagogas reconvertidas y sus patios escondidos, la Iglesia de San Millán románica o la Real Casa de Moneda, uno de los complejos industriales más antiguos de Europa, ofrecen rincones menos masificados pero igual de cautivadores.

La gastronomía es otro de sus grandes reclamos: el cochinillo asado en horno de leña (con Denominación de Origen propia), los judiones de La Granja o el ponche segoviano hacen que cualquier visita incluya al menos una comida memorable en restaurantes centenarios como el Mesón de Cándido, José María o Casa Duque.

Sin embargo, Segovia no es solo un museo al aire libre; es una de las ciudades españolas donde mejor se vive según múltiples rankings recientes. Con apenas 52.000 habitantes, ofrece una calidad de vida difícil de igualar: aire limpio, ya que se encuentra rodeada de pinares y a los pies de la Sierra de Guadarrama, seguridad elevada, servicios sanitarios y educativos de primer nivel y una excelente conexión con Madrid, a tan solo 30 minutos en AVE.

El coste de la vivienda, aunque ha subido en los últimos años, sigue siendo notablemente más asequible que en la capital o en otras ciudades patrimonio como Toledo o Salamanca, lo que ha atraído a muchas familias y teletrabajadores en la era post-pandemia.

En definitiva, Segovia combina lo mejor de dos mundos: la grandeza histórica y la belleza visual que la convierten en uno de los destinos turísticos más visitados de Castilla y León, con más de dos millones de turistas al año, y la tranquilidad, los servicios y el entorno natural que la sitúan año tras año entre las 10 mejores ciudades españolas para vivir. Quienes la visitan por primera vez suelen volver; muchos, para quedarse.