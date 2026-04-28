La IA y el fenotipo digital para revolucionar la atención sanitaria y llegar hasta el último pueblo de Castilla y León

Un total de 250 profesionales de la Sanidad están participando en el I Congreso Multidisciplinar ‘Sanidad+IA que se celebra en Burgos hoy y mañana, 28 y 29 de abril, en el que más de 20 expertos analizarán en diferentes mesas la aplicación de la Inteligencia Artificial (IA) en la atención sanitaria, en un centenar de trabajos científicos.

Se trata de un encuentro novedoso que tratará las ventajas y problemas es esta nueva tecnología, y cómo enfrentar -desde el punto de vista ético y clínico- la nueva herramienta de la IA al trabajo de los sanitarios y de los profesionales del SACYL, en sus diferentes categorías y áreas, ha explicado la responsable del sector de Sanidad de CSIF Burgos, Carmen García.

“Estamos ante un reto desconocido, en el que la Inteligencia Artificial está revolucionando procesos, optimizando recursos y abriendo nuevas oportunidades al diagnóstico y tratamiento”, señala la responsable de CSIF.

“Pero en Sanidad, su verdadero valor no está solo en la tecnología, sino en cómo los profesionales la incorporan con criterio, ética y enfoque humano. No sabemos hasta dónde puede llegar la IA en nuestro ámbito”, añade Carmen García.

Asimismo, María Poza, de SISCYL, que ha colaborado con CSIF en la organización del congreso, ha señalado que es necesario “implementar con rigor científico lo que ya es una realidad y no una tecnología de futuro”.

Carmen García remarca que la información que permite ofrecer la IA hay que tratarla con mucho cuidado, “por eso resulta esencial la formación, para que la aplicación de la IA sea eficaz, práctica y dentro de los límites éticos. Necesitamos que se regule, que se normativice y que se forme a los profesionales de forma reglada, a través de los estudios y grados”.

La conferencia inaugural la ha dado Jesús de la Gándara, prestigioso médico psiquiatra, que ha expuesto su teoría sobre el fenotipo digital conductual y su aplicación en la sanidad y en la salud mental.

Explica que es el rastro que todos los seres dejamos en el ámbito digital, en redes, gracias a lo cual las empresas comerciales o de información saben cómo somos, qué hacemos, qué nos interesa, qué nos gusta.

Si trasladamos ese fenotipo que nos identifica al mundo de la salud, el médico podrá saber perfectamente que es lo que nos sucede, cómo estamos, qué nos pasa, porque tendremos sensores conectados al móvil o un reloj, y estos a un ordenador del hospital o del centro de salud, y nuestros médicos tendrán la información, si hemos tenido recaída, si hemos tomado tratamiento, si vamos bien o mal, señala.

El fenotipo digital podrá identificar patrones de conductas muy complejos, y a partir de ahí decidir qué tratamiento dar.

“Esto no es ciencia ficción”, avisa el doctor De la Gándara, es una realidad tangible. Se puede comprar, se puede adquirir una máquina que hace fenotipo digital conductual y que está comunicada con una consulta.

Destaca que falta dar el paso de la justicia equitativa, para que todo el mundo pueda acceder a ello, y de la equidad ética. Es muy importante incorporar normas éticas, normas legales, respetuosas con la intimidad de las personas, con el respeto de los sistemas, para que la información no se utilice de manera inadecuada. Insiste en que el acceso de esta nueva tecnología y oportunidades debe llegar a todos.

De la Gándara dice que es una realidad que el mundo sanitario está en un momento de gran crisis, “no tenemos suficientes recursos, no los vamos a tener nunca, va a ser imposible, y por eso cuestiones como el fenotipo digital, la IA, son recursos para poder llegar hasta el último pueblo de Castilla y León”, que pueden ser muy eficientes y asequibles.