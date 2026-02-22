Novedades para donar sangre en Castilla y León: los hombres podrán acudir hasta seis veces al año y cuatro las mujeres

Donación de sangre en el Centro de Hemoterapia y Hemodonación de Castilla y León Rubén Cacho ICAL

La actualización del Reglamento sobre sustancias de origen humano (SoHO) y la publicación de la nueva Guía EDQM 2025 por parte del Diario Oficial de la Unión Europea marca un cambio significativo en el sistema de hemodonación.

Esta normativa unifica los criterios en todos los Estados miembros y trae consigo una novedad fundamental: la ampliación del límite de extracciones anuales.

A partir de ahora, los hombres podrán donar hasta seis veces al año y las mujeres cuatro, siempre respetando un intervalo mínimo de dos meses entre cada proceso. Este cambio supone un incremento respecto a los límites anteriores, situados en cuatro y tres donaciones respectivamente.

El Centro de Hemoterapia y Hemodonación de Castilla y León (CHEMCYL) ha recibido esta actualización como una oportunidad para potenciar la modelización y sensibilización de los donantes.

Cabe recordar que Castilla y León cuenta con puntos fijos de donación en las 11 áreas sanitarias, así como con una red de colectas móviles que recorren municipios, universidades, centros de trabajo, organismos oficiales y otros espacios.

Actualmente, la Comunidad requiere unas 450 donaciones diarias para cubrir las necesidades habituales de los hospitales de la Comunidad, una actividad que se mantiene los 365 días del año.

El último balance de actividad del Centro de Hemoterapia y Hemodonación de Castilla y León (CHEMCYL) del año 2025 registró 108.535 donaciones, una cifra muy similar a la de 2024, con 108.828 donaciones, lo que refleja la solidaridad y el compromiso de los ciudadanos de la Comunidad, según ha informado la Junta de Castilla y León.