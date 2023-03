Los Colegios de Enfermería de Castilla y León advierten de que “debería haber” 2.500 profesionales más en la Comunidad autónoma

El presidente del Consejo de Colegios de Enfermería de Castilla y León, Enrique Ruiz, advirtió hoy de que la Comunidad Autónoma registra un “déficit” de profesionales de la Enfermería, donde se contabilizar 17.500 y “debería haber” unos 2.500 más, hasta llegar a 20.000.

“Por supuesto que hay un déficit de enfermeros en Castilla y León. Se demostró perfectamente durante la pandemia y es un problema que viene de mucho antes. La ratio de enfermeras está tres puntos por debajo de la media europea. Estamos a la cola de todos los países de nuestro entorno y se presentó un proyecto de Ley para resolver el déficit”, recalcó.

“Ya lo hemos puesto en conocimiento de la Consejería de Sanidad y entendemos que lo primero que hay que hacer es resolver la diferencia generacional. Una enfermera necesita, como mínimo, cuatro años para formarse y hay que aumentar el número de enfermeros que acceden a la Universidad. A partir de ahí, empezar a fidelizar a los profesionales en Castilla y León”, añadió.

Enrique Ruiz hizo estas declaraciones en el Teatro Ramos Carrión, en la capital zamorana, antes de intervenir en la inauguración del I Congreso de Enfermería Intergeneracional. El acto contó también con la participación del viceconsejero de Asistencia Sanitaria, Planificación y Resultados en Salud, Jesús García-Cruces, y de la vicepresidenta del Colegio de Enfermería de Zamora, Patricia Miguel.

Esta última recordó también que “no hay suficientes enfermeras” e hizo hincapié en que, “de aquí a diez años, no va a existir relevo generacional” para poder afrontar con garantías el servicio. “Hay que aumentar el número de plazas en las universidades porque, si no, no va a haber suficientes enfermeras acabando la carrera para resolver todos los contratos que se van a necesitar”, anotó.

Sigue los temas que te interesan