Un juez de Ávila acusa al presidente del TSJCyL de sugerirle que simule estar de baja para adelantar sentencias

Tomás Sánchez Puente, juez del Juzgado 4 de Ávila, ha acusado mediante la red social Twitter al presidente del TSJ de Castilla y León, José Luis Concepción, de haberle sugerido que se pidiera una baja médica para sacar sentencias. Literalmente, la frase que ha expuesto en su perfil es: "¿Y por qué no te pides una baja médica y aprovechas para sacar sentencias?".

Una conversación que se produjo después de que Tomás le informase de la sobrecarga que hay en los Juzgados y Tribunales. Cierto es que el juez ha afirmado que el presidente tiene la posibilidad de dirigir una querella contra él por injurias, "con probabilidades de ganarla". Sin embargo, no duda de que esa fue la conversación que tuvieron. Ha asegurado que jueces y magistrados recurren "al fraude de la Ley laboral" para "sortear un problema que por pereza colectiva no queremos afrontar, el de la sobrecarga de Juzgados y Tribunales, desconocido por la sociedad español".

Una acusación que se ha producido debido a que, tal y como ha mostrado, tiene el despacho lleno de papeles y sentencias. "Este juez con un rendimiento acreditado del 180%, tiene casi cincuenta sentencias civiles con más de un año de retraso y otras cuarenta con menos de un año", afirmaba. Además, también ha expresado que las ejecuciones hipotecarias están "empantanadas" y algunos procesos de violencia de género con "retrasos preocupantes".

Lamenta que no sabe "dar más de sí" para solventar el problema al que se enfrenta y que lleva dos años "posponiendo la decisión de compra de una casa"; además de "retrasando revisiones dentales y cobrándole más por internet o por la energía" debido a que no tiene tiempo de ir a "revisar el contrato".

Ponía de ejemplo, en su hilo de Twitter, a la Comunidad de Madrid donde, en 2021, hubo 24.982 mujeres víctimas para "un total de 24 juzgados con competencia exclusiva y otros ocho sin competencia exclusiva". Hacía los cálculos y le salían un total de 892 mujeres por año. "225 días hábiles al año, 9 horas diarias de rendimiento neto, sin asuntos propios, cursos o formación. En total, 2.050 horas", afirmaba. Una cuenta que da como resultado una media de 2 horas y 16 minutos que cada juez dedica por víctima.

Sánchez asegura que la mayoría de los ciudadanos "no tendrán que pisar un juzgado en su vida". Sin embargo, eso no significa que no se deba "garantizar" que el día que sus derechos e intereses estén en juego, "habrá alguien con tiempo para escucharles, sopesar y dictar una resolución legal y justa".

