Enfermeros a domicilio en Castilla y León: se anuncian para hacer test de antígenos y certificados Covid

Los test de antígenos se han convertido durante estas Navidades en el tesoro más codiciado. Las ganas de mantener reuniones familiares y de viajar ha provocado un tsunami de citaciones para comprobar si se es positivo en coronavirus o no. Las Atenciones Primarias se han visto desbordadas y es imposible fijar una cita con el personal sanitario para realizar estas pruebas. Además, no es sencillo el proceso de introducir el bastoncillo en la nariz. Se requiere una destreza y una preparación adecuada para certificar que el test se está realizando de manera correcta y no dar a equívocos.

Ante esta situación, son muchos los enfermeros y enfermeras que han visto en la realización a domicilio una manera de sacarse un sobresueldo. De esta manera, en páginas de anuncios de Internet se pueden ver cómo ofrecen sus servicios en pandemia. "Buenos días, mi nombre es Carlos. Enfermero con más de 10 años de experiencia. Se ofrece para realizar labores de enfermería a domicilio. Cura avanzada de heridas, realización de test, aplicación de inyectables. Se emiten certificados para viajar", reza la publicación del vallisoletano Carlos, que, además, para dar fe de su trabajo publica una imagen con más de 50 test.

Anuncio test a domicilio

También en Valladolid, otro enfermero anuncia sus servicios con el reclamo de las pasadas Navidades. “Ve seguro a la cena de Navidad haciéndote un test de antígenos. Enfermero colegiado y autónomo realiza test de antígenos a domicilio en Valladolid capital y alrededores. Se realizan certificados en inglés y español para viaja también”. Además, en esta ocasión muestra el precio: 29 euros.

Antígenos a domicilio

Por su parte en Burgos es una enfermera colegiada, Seila, la que se ofrece “para test de antígenos a domicilio” y los precios “a convenir según número de test”.

Anuncio enfermera Burgos

Otro anuncio que se puede leer: “Se ofrecen Servicios de Enfermería en Inyectología, y toma de pruebas para Covid a colectivos pequeños y grandes a domicilio. Experiencia con gran profesionalidad en hoteles, Restaurantes, Eventos. Valladolid y pueblos alrededor. Referencias demostrables”.

Sobresueldo momentáneo

En su mayoría son profesionales sanitarios que trabajan en residencias y que han visto en esta oportunidad la mejor manera de sacarse “un sobresueldo”. Y en la mayoría de los casos, “una medida temporal" que pretende dar respuesta a la importante demanda que se está viviendo durante esta sexta ola.

¿Cómo consiguen los test estos profesionales? Pues según las declaraciones realizadas a este periódico por uno de ellos, compran las pruebas en el mercado mayorista, eso ha provocado que el precio vaya según la demanda. Los precios oscilan entre los 20 y los 80 euros, dependiendo del número de test que tengan que hacer y la distancia que tengan que recorrer para ello.

Posteriormente, acuden a la casa de los interesados e inoculan la dosis. El perfil de la persona que reclama estos servicios suele ser el de personas mayores que viven solas, o personas que necesitan el resultado de manera rápida y con certificado para poder viajar. Si son familias, el precio se puede negociar.

Es cierto que los anuncios de sanitarios en portales de Internet en esta red ya existían antes de la llegada de la pandemia, pero en esta caso se ofrecían curas, sondajes o otras acciones de este tipo.

