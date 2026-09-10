Agentes de la Guardia Civil en uno de los lugares afectados por el incendio de Fermoselle, en la provincia de Zamora

Agentes de la Guardia Civil en uno de los lugares afectados por el incendio de Fermoselle, en la provincia de Zamora Guardia Civil

Medio ambiente

Investigan a tres hombres como presuntos autores del incendio de Fermoselle que arrasó más de 10.000 hectáreas

Los tres investigados se encontraban de excursión en el punto y hora exactos del inicio del fuego y abandonaron el lugar de forma apresurada.

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La Guardia Civil investiga a tres hombres como presuntos autores del incendio forestal declarado el pasado 29 de julio en el municipio zamorano de Fermoselle.

El fuego, originado en el paraje de La Cicutina, junto a la senda GR14 en una zona de Red Natura 2000 y del Parque Natural de los Arribes del Duero, arrasó 10.751 hectáreas, 4.493 de ellas arboladas, y obligó a evacuar 14 localidades y a confinar otras dos.

Especialistas del Seprona, en colaboración con técnicos de la Junta de Castilla y León, descartaron causas naturales (rayos), fallos en líneas eléctricas o labores agrícolas.

El incendio de Burgohondo, en la provincia de Ávila, el pasado 24 de julio

Las evidencias físicas apuntan a que el siniestro se produjo por la aplicación directa de llama, de forma intencionada o negligente, sobre combustible fino seco (hierba, hojarasca o ramas) situado junto al camino.

Tres excursionistas investigados

Los tres investigados, españoles y no residentes en la provincia, se encontraban de excursión en el punto y hora exactos del inicio del fuego y abandonaron el lugar de forma apresurada.

El incendio, uno de los más extensos del verano en Castilla y León, movilizó un amplio operativo y generó un perímetro de decenas de kilómetros en un terreno de orografía complicada. Más de 800 personas se vieron afectadas por los desalojos.

Incendio forestal en el municipio zamorano de Fermoselle

En una publicación en X anunciando la investigación, la Guardia Civil recuerda que, mientras dure la alerta actual, está totalmente prohibido hacer fuego o barbacoas en espacios abiertos, usar pirotecnia o maquinaria que genere chispas cerca del monte. El caso sigue en manos de la Justicia.