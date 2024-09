El gran cambio de vida del mítico presentador de 'Club Disney' y voz de Continente: "Estoy en una época dura"

Valladolid es cuna del arte. Prueba de ello es que la denominada ciudad del Pisuerga cuenta con una importante cantera de presentadores y actores que, pese al paso del tiempo, nunca han quedado en el olvido, sino todo lo contrario.

Es el caso de Juanjo Pardo, un rostro mítico y habitual de la televisión de los años 90, conocido por su papel de copresentador del programa infantil Club Disney.

Y es que, pese a que todos le recuerdan como uno de los grandes protagonistas de la época dorada de la pequeña pantalla, lo cierto es que, aunque muchos no lo sepan, desde entonces no ha dejado de encadenar proyectos, no solo ligados a la televisión, sino también al cine, al teatro y recientemente al mundo de los doblajes.

Ha participado en algunas de las series más vistas de la televisión, en musicales de referencia, en casi una decena de películas y en múltiples programas de televisión, la mayoría de ellos de la cadena pública, en los que hasta ha llegado a ofrecer trabajo y a descubrir rutas de senderismo.

El presentador Juanjo Pardo en un programa de televisión @pardo.juanjo Instagram

Fue la voz de Continente, formó parte de las primeras telenovelas españolas y, por si todo esto fuera poco, se clasificó como finalista del primer Club de la Comedia en Canal +. En definitiva, un currículum brillante del que no todo se conoce.

Su historia

Juanjo Pardo saltó a la fama en 1990 de la mano del programa infantil de RTVE Club Disney y sin saber que, a sus 17 años, estaba iniciando una flamante carrera profesional que a día de hoy acumula grandes e importantes éxitos.

En una entrevista con EL ESPAÑOL - Noticias de Castilla y León, el de Las Delicias ha reconocido que trabajar en televisión fue "algo que nunca busqué, sino que apareció por casualidad en mi vida".

Si bien, fue tan grata la experiencia que se llevó y tan "maravillosa e importante" la época que vivió gracias a Club Disney, que ya en su momento decidió mantener abierto un camino en el que nunca había pensado.

Por el contrario, Juanjo sí tuvo claro desde bien pequeño que acabaría estudiando arte dramático. "A los 12 años que empecé a hacer teatro en Valladolid ya les dije a mis padres que cuando terminara el COU me iría a alguna escuela oficial a formarme como actor", ha revelado.

Juanjo Pardo de joven @pardo.juanjo Instagram

Fue entonces cuando sus progenitores le descubrieron que esa pasión por la interpretación podría venir de su bisabuelo, ya que este, casualmente, fue actor en la compañía de Paco Martínez Soria.

Entonces Juanjo, con las ideas aún más claras, siguió haciendo teatro en una agrupación de su tierra natal hasta que el director Santi Lorenzo, al que conocía desde tiempo atrás, le animo a irse a probar suerte a Madrid.

"En esa época yo era locutor de cuñas publicitarias de Continente, tiendas de ropa, discotecas, etc. También estaba en un grupo de teatro que se llamaba Candilejas y de repente Santi me dijo que buscase trabajo en alguna agencia de Madrid", ha recordado.

Sin muchas esperanzas, el pucelano se plantó en capital y, tras hacerse unas fotos, entregó su material a tres agencias, con la tan buena suerte de que en la primera ya le propusieron presentar un programa infantil junto a Susana Espelleta y Luis Miguel Torrecillas.

Juanjo fue pasando los castings, por los que pasaron "más de 500 tipos", y, tras llegar a la ronda final junto a César Heinrich, "mi sueño se hizo realidad".

El presentador Juanjo Pardo junto a una publicación que recuerda su etapa en 'Club Disney' @pardo.juanjo Instagram

"La vida me regaló un programa con el que se vio realizado el sueño de mi infancia. Yo decía: 'ya me puedo morir tranquilo'", ha expresado. "De hecho, la etiqueta de Club Disney me sigue acompañando a día de hoy", ha añadido.

Durante los cinco años que trabajó como conductor del formato, que era visto por unos cinco millones de personas, Juanjo viajó de manera constantes a destinos como Disneyland París o Disney World Orlando. Pese a su pronta edad, su vida adoptó un ritmo frenético.

Sin embargo, esto no le impidió seguir formándose en su verdadera vocación, la interpretación. De este modo, el joven presentador ingresó en la escuela de Cristina Rota, donde coincidió con una importante generación de actores y actrices en la que figuran nombres como los de Penélope Cruz, Willy Toledo, Ángel Garó, Juan Diego Botto.

Los conocimientos adquiridos tanto en la escuela como en los talleres de Javier Olivares en los que también participó, le llevaron a conseguir papeles en series como Los ladrones van a la oficina, Manos a la obra o A las 11 en casa, y más tarde El Príncipe, Servir y proteger e Impares.

También a hacer varias obras de teatro, a visitar el programa del prime time de Telecinco La última noche e incluso a postularse como finalista del primer Club de la Comedia en Canal+.

Juanjo Pardo trabajando en el musical 'We will rock you' @pardo.juanjo Instagram

A todo ello se suman, además, películas como Resultado Final, musicales de la talla de We will rock you, 101 dálmatas y Hoy no me puedo levantar; y telenovelas como Obsesión o Luna negra.

Eso sí. Todo esto sin descuidar lo más mínimo su trabajo de presentador, pues han sido varios los programas que, desde Club Disney fueron llamando a su puerta. De hecho, ha habido etapas en las que si algo ha quedado en un segundo plano, eso han sido proyectos relacionados con la interpretación.

"Ha habido temporadas en las que no ha salido tanta ficción como me hubiese gustado, aunque yo siempre he tratado de compaginar cine y televisión", ha reconocido el actor.

Desde hace años, Juanjo Pardo es considerado un rostro clave en La 2. En la cadena pública ha presentado, Aquí hay trabajo, un espacio donde daba a conocer diferentes ofertas de empleo; y el programa cultural Para todos La 2, del que estuvo al frente unos cinco años.

Tampoco quedan en el olvido las cuatro temporadas del programa de senderismo 80 cm, con el que llegó a registrar "unas audiencias alucinantes, de ahí su sorpresa de que ya no continúe en antena.

"Una etapa complicada"

Este programa, el cual han quitado de la parrilla televisiva hace relativamente poco, ha sido uno de los últimos trabajos de Juanjo.

Desde la grabación de su última temporada el teléfono apenas ha vuelto a sonar y eso ha provocado que el mítico actor y presentador esté atravesando "una época dura y complicada a nivel laboral".

"Echo en falta trabajar. Llevo cerca de un año esperando a que salgan proyectos tanto de presentador como actor, aunque sí estoy haciendo alguna cosita relacionada con el doblaje". Una disciplina que también ha despertado su interés y en la que se ha formado recientemente.

Juanjo Pardo en una grabación del programa '80 cm' @pprestel Instagram

No obstante, esta no es la primera vez que vive una situación de este tipo, sino que, a lo largo de su carrera, Juanjo también ha pasado por temporadas en las que no le ha surgido ningún trabajo. "No todo ha sido jiji jaja, también he vivido momentos complicados, como casi todos los que nos dedicamos ha este mundo", ha aseverado.

Por ello, no pierde la calma, ni tampoco la confianza en que antes o después alguien quiera contar con él para algún proyecto. "Yo lo que quiero es trabajar, me da igual si es de actor o de presentador, soy un tío muy versátil y la situación es dura, así que haré lo que me salga", ha confesado al respecto.

En esta línea, Juanjo ha afirmado que, aunque el espectador piensa que todos los actores y presentadores "estamos bañados en oro", lo cierto es que la realidad es que "están bañados en oro cuatro". "El resto estamos peleando como auténticos mercenarios", ha querido dejar claro.

En su opinión, en estos momentos "hay muchas cosas que cambiar en la televisión" y precisamente esto es lo que le ha animado a entrar a formar parte de la Academia de la Televisión "para aportar mi granito de arena y cambiar las cosas desde dentro".

Su vida más personal

Pese a este bache profesional que atraviesa el vallisoletano en la actualidad, lo cierto es que a nivel personal las cosas le van fenomenal. "Todo maravilloso", ha confesado.

Actualmente y desde hace varios años, Juanjo Pardo reside felizmente en el municipio madrileño de Brunete, aunque "siempre que puedo" se escapa a Valladolid a visitar a sus padres, que siguen viviendo en el conocido barrio de Las Delicias que vio crecer al mítico presentador de 'Club Disney'.

Todo ello lo hace junto a su mujer y a su hijo de 21 años, con los que, tal y como él mismo ha asegurado, comparte una relación excepcional.

"Tengo una familia estupenda que me da la vida y a nivel personal creo que a mis 51 años, que no los aparento, estoy en una época cojonuda. El único problema es que tengo que pagar facturas", ha concluido el actor.