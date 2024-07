Álvaro Muñoz Escassi denuncia haber sido "extorsionado" por una mujer que vive en Valladolid

El nombre de Álvaro Muñoz Escassi ha vuelto a sonar con fuerza en la crónica social y a acaparar portadas y tertulias de televisión. Tras una larga temporada en la que ha pasado bastante desapercibido, el jinete regresó al foco mediático hace varias semanas, cuando afloraron los primeros rumores de ruptura con la modelo María José Suárez, con quien compartía su vida desde hacía aproximadamente tres años.

Desde entonces, han sido varios los dimes y diretes que han rodeado a esta inesperada ruptura, entre ellos, que una de las principales causas de la misma ha sido una presunta infidelidad por parte del jugador de polo con una mujer colombiana llamada Valerie y residente en Valladolid, que según Álvaro, contactó con él por Instagram y por la que, tal y como ha denunciado el jinete, ha sido "extorsionado".

La primera en confirmar la ruptura fue María José Suárez. Si bien, lejos de dejar pasar la oportunidad de dar su versión de los hechos y defenderse de las acusaciones vertidas contra su persona en los últimos días, Escassi también quiso hablar del tema.

Lo hizo en el programa 'De viernes', donde se sinceró sobre la polémica generada en torno a su ruptura con la presentadora de televisión. En este sentido, trató de defenderse afirmando tener con ella "una relación abierta" y negando que el motivo de la ruptura se deba a terceras personas, ya que aseguró que cuando tuvo un affaire con esta mujer, para él "María José y yo ya no estábamos juntos".

Se ha llegado a decir que entre el jinete y esta mujer existía un contrato, pero Escassi no solo lo negó, sino que, además, confesó abiertamente que con ella tuvo "una relación absolutamente consentida" el pasado 23 de mayo, cuando según él ya no estaba con María José Suárez.

Al parecer, ese fue el único día que se vieron, el mismo en el que, según ha dado a entender el jinete, esta empezó a aprovecharse de él.

Entonces, ya le había pagado el tren de ida de Valladolid a Madrid, que fueron "55 o 60 euros", pero, no conforme con eso, según el jugador de polo, "pasamos el rato y me dijo que le pagara también el tren de vuelta y el taxi".

Álvaro le hizo un bizum con el importe de ambos trayectos y, tras ello, "a los dos días me dijo que su padre se estaba muriendo en Colombia y que si le podía prestar 700 euros".

Según Escassi, él le dijo que, aunque le encartaría ayudarle, "no lo veía ético cuando tengo otras responsabilidades". "Le dije que así porque sí... No me cargues a mí con un... que nos hemos conocido de tres horas. Monta en cólera y me empieza a insultar", añadió el jinete.

Según la versión ofrecida por él mismo en 'De viernes', en ese mismo momento decidió bloquearla, siendo apenas unos días después cuando, en palabras del jinete, "María José me contó que esta mujer se había puesto en contacto con ella para decirle que le debía 1.500 euros por los servicios prestados".

"Nos enfadamos y dejamos de hablar porque yo consideraba que tenía que actuar de una manera (no accediendo a pagar el dinero) y ella de otra. Le dije que iba a resolverlo y esa fue la última conversación que tuvimos", aclaró Escassi.

Según el jinete, optó por dirigirse a una comisaría e interponer una denuncia, al considerar "que me están extorsionando". Entonces, la Policía identificó a esta persona y ahora es ella quien está al mando del caso. "No sé en qué momento está", especificó.

Tras ello, el televisivo retó a la mujer en cuestión a demostrar "que lo que dice es cierto", ya que, a su parecer, él no ha hecho nada mal. "Por eso estoy tranquilo", remató antes de negar haber querido llegar a un acuerdo con ella a través de un contrato.