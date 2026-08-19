La natalidad repunta en Castilla y León y dobla al crecimiento en España: 1.084 bebés nacieron en junio y ya van 6.294 en 2026

Castilla y León recupera terreno en términos de natalidad después de que en los primeros seis meses de 2026 haya repuntado el número de nacimientos un 2,19% con respecto al mismo periodo del año pasado, según las estimaciones publicadas este miércoles por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Un crecimiento que, además, representa más del doble de las cifras medias registradas a nivel nacional, con un repunte, en ese caso, del 1,07%.

Estos datos representan ya un crecimiento sostenido en lo que va de año, ya que a estas alturas han nacido 135 bebés más en los primeros seis meses de este año que en el mismo periodo del pasado ejercicio.

De esta manera, siempre según los datos del INE, han nacido en Castilla y León 6.294 bebés, mientras que el año pasado a estas alturas eran 6.159. El total acumulado de 2025 fue de 12.656 nacimientos.

Atendiendo a los datos por meses, mayo ha sido el más alto en números en Castilla y León. Durante los 31 días del quinto mes del año nacieron 1.118 bebés en la Comunidad. En junio, periodo del que ha hecho públicos los últimos datos el INE, han hecho lo propio 1.084 menores.

Por provincias, la que más ha repuntado ha sido Segovia, con un 12,68%. Durante el mes de junio nacieron 104 bebés, cifras bastante por encima de los 73 de este mismo mes el año pasado.

En términos absolutos, donde más nacimientos se han producido en el ecuador de 2026 ha sido Valladolid, con 270, y un acumulado de 1.523 en lo que va de año.

Hay provincias, no obstante, donde la natalidad ha decaído en estos primeros seis meses. Es el caso de Zamora (-15,66%), Palencia (-3,38%), Salamanca (-1,13%) y León (-0,72%).

El resto, todas crecen, al igual que Segovia y Valladolid (0,97%). En Soria, por ejemplo, el aumento es del 10,44%, mientras que en Burgos alcanzan el 9,25% y en Ávila el 7,7%.